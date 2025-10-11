Coyoacán atiende afectaciones por lluvias; Giovani Gutiérrez recorre zonas con encharcamientos

El viernes se registró la lluvia más intensa de la temporada en la zona centro y sur-oriente de Coyoacán, lo que ocasionó anegaciones y saturación de la red hidráulica que afectó algunas zonas de la demarcación, que han sido atendidas por personal de Protección Civil, Escudo Coyoacán y Servicios Urbanos, en coordinación con servicios de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con un primer corte, se registraron en la demarcación 29 afectaciones derivadas de la torrencial lluvia: cinco caídas de sujetos arbóreos y 24 encharcamientos de distintas magnitudes que ocasionaron que el agua invadiera unas 20 viviendas. En todos estos hechos no se registraron personas lesionadas ni pérdidas de vidas. Solo daños materiales aún en proceso de cuantificación.

Coyoacán registró la caída de cinco sujetos arbóreos por las lluvias. ı Foto: Cortesía

Desde el viernes, los equipos de operación hidráulica, protección civil, las unidades vactor, así como con el apoyo de los elementos de seguridad ciudadana de Escudo Coyoacán, se hizo una evaluación que permitió definir prioridades y, sobre todo, eliminar los riesgos latentes derivados de la caída de árboles. Con el apoyo de los bomberos de la Ciudad de México, se cortaron y retiraron los restos de troncos y follaje en parte.

Estos fueron ubicados en calle Cicalco no. 333, Pedregal de Santo Domingo; Malvas, esquina Dalias, Jardines de Coyoacán; Avenida del Imán, en el fraccionamiento Torres del Maurel; cerrada General Anaya, San Diego Churubusco y en calle Chichimecas 176, colonia Ajusco.

Al respecto el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, informó:

“Hemos recorrido algunos lugares donde se registraron estas anegaciones. Tenemos más de 20 encharcamientos o anegaciones en donde el agua fue bajando paulatinamente, sin embargo, estamos en revisión sobre el número de viviendas que pudieron ser afectadas por la entrada de agua.

Las colonias que registraron el mayor número de encharcamientos son: Campestre Churubusco, Barrio del Niño Jesús, Presidentes Ejidales, Paseos de Taxqueña, Prado Churubusco, pueblo de Los Reyes y Parque San Andrés, así como Pedregal de Santo Domingo“.

Encharcamientos y anegaciones en Coyoacán. ı Foto: Cortesía

Durante estos recorridos el alcalde estuvo acompañado de los directores generales de Servicios Urbanos, Manuel Rico; de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz y del director ejecutivo de Servicios Urbanos, Héctor Canseco.

La alcaldía Coyoacán recomendó a la ciudadanía estar atentos a los reportes de SEGIAGUA, así como a las alertas por las precipitaciones para las siguientes horas.

cehr