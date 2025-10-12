Clara Brugada presenta su Primer Informe de Gobierno: Sigue la información más relevante AL MOMENTO

Clara Brugada cumple un año como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que, como mandata la Constitución local, entrega su Primer Informe ante el Congreso y después da un mensaje ante legisladores y la ciudadanía. Estos son los momentos más relevantes del Primer Informe de Gobierno de Brugada Molina.

10:00 hrs. Integrantes del gabinete federal también llegan al Informe de Brugada

Mario Delgado, titular de la SEP; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia; Ernestina Godoy, secretaria de Gobernación; Laura Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores; Patricia Avendaño, consejera presidenta del IECM y otras personalidades de la política nacional arribaron al Congreso para escuchar el Primer Informe de Brugada.

#FOTO | Entre los asistentes destacan: Dolores Padierna (@Dolores_PL), diputada federal; Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM), diputado del Congreso de la Ciudad de México; Patricia Avendaño Durán (@PatyAvendanoD), consejera presidenta del IECM; Valentina Batres (@valentinabtg),… pic.twitter.com/XxFCcsRYm8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 12, 2025

09:40 hrs. Clara Brugada llega al Congreso; es recibida con ceremonia y foto con su gabinete

Clara Brugada llegó al Congreso de la Ciudad de México, donde fue recibida con un ritual de buena fortuna a cargo de danzantes originarios.

▶ #Vídeo | A su llegada, la recibieron danzantes originarios con un ritual de buena fortuna, durante el cual ella recibió copal encendido.

📹: @soyrangelisima / @LaRazon_mx pic.twitter.com/wgbv7uLGbp — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 12, 2025

Posteriormente, se tomó una fotografía en las escaleras, acompañada de integrantes de su gabinete.

Ingresó al Congreso y se cerraron las puertas, previo al inicio de la ceremonia.

▶ #Vídeo | En las escaleras del Congreso capitalino, se tomó una foto con gran parte de los colaboradores de su administración y con autoridades legislativas

📹: @soyrangelisima / @LaRazon_mx pic.twitter.com/wp2Wc6hBAW — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 12, 2025

08:30 hrs. Simpatizantes abarrotan Donceles, previo a llegada de Brugada

Hora y media antes de la llegada de Clara Brugada al Congreso de la Ciudad de México, grupos de simpatizantes ya llenaron Donceles y las calles alrededor del recinto, para apreciar la llegada de la Jefa de Gobierno.

En el lugar se colocaron pantallas, donde se transmitirá lo más relevante del evento.

▶ #Vídeo | Donceles está abarrotada de personas con banderas de distintas alcaldías y pancartas, que acudieron hoy al Centro Histórico para apoyar a Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) en su primer informe de gobierno

📹: @soyrangelisima / @LaRazon_mx pic.twitter.com/tgbKNX2DyI — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 12, 2025

08:00 hrs. Dos horas antes de presentación, grupos de simpatizantes rodean calles del Centro

Dos horas antes del inicio de la entrega y presentación del Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, simpatizantes de diversas alcaldías se congregan en las calles que rodean el Congreso.

▶ #Vídeo | Preparativos afuera del Congreso de la Ciudad de México por la llegada de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM)

📹: @alexdavidaqui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/e6JzLlCo8L — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 12, 2025

Un año de gestión de Clara Brugada en la Ciudad de México: presenta informe

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cumple un año al frente de la capital mexicana, durante el cual ha priorizado acciones como la rehabilitación de infraestructura, la apertura de espacios públicos, culturales y artísticos, así como el impulso a nuevos programas sociales dirigidos a diferentes sectores de la población.

Así, Brugada Molina (quien llegó a la jefatura de Gobierno después de haber sido alcaldesa de Iztapalapa) ha impulsado acciones como la construcción de Utopías y Pilares, la rehabilitación del Metro de la Ciudad de México, la construcción de escuelas y hospitales y la implementación de programas como Mercomuna, dirigido a apoyar los pequeños negocios.

Ahora, un año después de iniciada su gestión, corresponde a Brugada Molina rendir cuentas ante el Congreso y ante la ciudadanía, como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de México.

De esta forma, la jefa de Gobierno entregará su Primer Informe ante el Congreso de la Ciudad de México, a las 10:00 horas, después de lo cual se prevé que de un mensaje donde resalte los principales logros de su administración.

Se prevé una extensa concentración de simpatizantes al exterior del Congreso capitalino, ubicado entre Donceles y Allende, colonia Centro Histórico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am