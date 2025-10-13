Brugada rinde primer informe: Se están cumpliendo todos los compromisos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una serie de iniciativas en materia de seguridad y bienestar, entre ellas la Ley de un Sistema Público de Cuidados, que promete ser el más grande del país.

Durante su Primer Informe de Gobierno ante las y los diputados, la mandataria local anunció la entrega, al finalizar su exposición, de la reforma que le dé un marco legal a un Sistema Público de Cuidados.

“Me comprometí a la entrega de la iniciativa de la Ley del Sistema de Cuidados y hacer justicia a las mujeres.

El Dato: De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, entre 2018 y 2022 más de 380 mil personas salieron de la pobreza extrema gracias a distintas medidas aplicadas.

“Así que el día de hoy entrego públicamente, al final de este informe, aquí a su presidente esta iniciativa que queremos construirla con todas las iniciativas que ya se han presentado en este Congreso”, declaró en el Pleno del recinto.

La iniciativa, cuyo anuncio ocurrió en julio de 2025, contempla que la ciudad disminuya la desigualdad entre hombres y mujeres en el tiempo dedicado a las labores de cuidados mediante la construcción de 200 Casas de las 3R (revaloración, reducción y redistribución del trabajo de cuidados).

Los espacios albergarán comedoros comunitarios, lavanderías públicas y gratuitas, casas de día para adultos mayores y centros de rehabilitación para personas con discapacidad, centros de cuidado y desarrollo infantil (conocidas como guarderías). La mitad de estas casas estarán ubicadas en Utopías y la otra mitad en otros espacios.

36 Por ciento fue el crecimiento de la inversión extranjera en seis meses

44 Grupos delictivos han desarticulado las autoridades de seguridad

48 Por ciento disminuyeron los feminicidios este año respecto a 2024

En la Ciudad de México hay tres millones 80 mil personas que hacen trabajo no remunerado de cuidados, de acuerdo con el informe de las políticas públicas y programas de la capital 2023-2024, hecho por el Consejo Capitalino de Evaluación.

Según el Informe de la Jefa de Gobierno, el primero de los 200 centros de cuidado es la casa de las 3R del Cuidado Ximena Guzmán Cuevas, nombrada así en honor a la secretaria particular de la morenista asesinada el pasado 20 de mayo.

Esta casa fue inaugurada en el Pilares Raúl Ratón Macías, en la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc, el 21 de mayo de 2025. Desde entonces, ha brindado más de 10 mil servicios de cuidado o apoyos.

La bancada del PAN dejó el recinto al tocarse el tema del Cártel Inmobiliario. ı Foto: Cuartoscuro y David Patricio›La Razón

“Hemos avanzado con el Sistema Público de Cuidados construyendo 25 espacios este año”, agregó la titular del Ejecutivo local.

A esto se suman programas sociales enfocados al cuidado, como Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, para mujeres embarazadas entre los tres y seis meses de gestación.

Otros dos son Desde la Cuna, que consiste en apoyos para bebés de cero a tres años 10 meses, y Ciudad que Cuida a Quien Cuida, para capitalinas que asisten a adultos mayores, personas con discapacidad o en situación vulnerable.

En agosto de 2025, Brugada Molina envió al Congreso local una reforma para plasmar en la Constitución de la Ciudad de México la erradicación de la división sexual y que el cuidar, ser cuidado y el autocuidado sea reconocido como un derecho humano.

“Será histórico si ustedes (diputados) aprueban poner en la Constitución la erradicación de la división sexual del trabajo. Será para el bien de todas y todos hacerlo realidad”, subrayó ayer.

Otras iniciativas de ley presentadas por la Jefa de Gobierno son aumentar las penas por los delitos de lesiones agravadas por razones de género, despojos y también por amenazas. Además de un conjunto de reformas sobre el delito de asociación delictuosa, cuyo contenido se desconoce.

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, asistió al Congreso capitalino. ı Foto: Cuartoscuro y David Patricio›La Razón

La lideresa de la bancada morenista en el Congreso, Xóchitl Bravo Espinosa, anunció que se realizarán foros para la consulta de la Ley del Sistema Público de Cuidados.

“Queremos hacer primero un foro central con expertos sobre el Sistema de Cuidados y después, por ejemplo, foros con mujeres, empresarios, cámaras de comercio, personas adultas mayores, etcétera. Nos gustaría también una charla con colectivas de mujeres feministas”, explicó a La Razón.

La legisladora indicó que el martes 14 de octubre se reunirá con las líderes de las comisiones de Igualdad de Género y de Inclusión y Bienestar Social para definir las fechas de estos foros.

“Yo creo que ya la próxima semana nos van a ver nuevamente en la calle hablando sobre el sistema de cuidados”, comentó.

LA SEGURIDAD. A poco más de un año de iniciar su mandato, Brugada Molina reiteró ayer que su administración es feminista y enlistó una serie de acciones para combatir la violencia de género.

Durante su presentación, la mandataria local destacó la reducción de 48 por ciento de los feminicidios en comparación con 2024; además, que de los 33 casos registrados este año hay 28 responsables en prisión.

“Fortalecimos la Alerta por Violencia contra las Mujeres con 15 nuevas acciones. Mil mujeres con riesgo feminicida han recibido este año un apoyo para la independencia económica. Otras medidas hechas por la actual administración son el sistema de consulta pública del registro de deudores alimentarios morosos.

“Nuestra política es tolerancia cero hacia el feminicidio y hacia la violencia contra las mujeres”, expresó en el Pleno.

Brugada Molina también presumió una reducción de 60 por ciento de los delitos de alto impacto y explicó que mientras en 2019 las autoridades reportaban 131 casos diarios, actualmente son 56. De acuerdo con las autoridades capitalinas, de 2019 a la fecha el homicidio doloso se redujo 50 por ciento.

Este primer año de mandato también estuvo marcado por el asesinato de la secretaria particular y asesor, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, respectivamente, de la Jefa de Gobierno, el 20 de mayo de 2025, sobre la calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

A casi medio año del crimen, pocos avances se han visto, sólo la detención de 13 presuntos responsables del crimen.

“Este año viví uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando fui informada del ataque y de lamentable fallecimiento de mis compañeros Ximena y Pepe. Como en todos los delitos de nuestra ciudad la investigación avanza y ya hay personas detenidas, habrá justicia y no habrá impunidad”, manifestó.

OBRAS Y CASAS. La morenista anunció que, para atender la problemática de la gentrificación, enviará al Congreso la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que forma parte del Bando Uno, para que los alquileres no aumenten por encima de la inflación; además, se creará la defensoría inquilina para garantizar los derechos a arrendadores y arrendatarios.

“Estamos también comprometidos con la erradicación de cualquier forma de corrupción inmobiliaria, especialmente, aquella que se hace al amparo del poder y que lucra con derechos para hacer negocios indebidos. No más cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México”, afirmó.

En el momento en el que Brugada Molina expresó esto, los legisladores de la bancada del PAN, cuyos gobiernos en la alcaldía Benito Juárez son señalados por la Fiscalía capitalina por su presunta responsabilidad en el Cártel Inmobiliario, desalojaron el Pleno del Congreso.

Pese a ello, la Jefa de Gobierno continuó con su recuento de acciones llevadas a cabo durante este año, entre lo que destacó la recuperación de espacios verdes que estaban ocupados ilegalmente, la atención a la salud mental, el impulso de la música en escuelas, el garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, entre otras.

A menos de un año del Mundial de 2026, del que la Ciudad de México será anfitriona con el partido inaugural, Brugada Molina comentó que se llevan a cabo 30 obras permanentes en la materia, entre ellas la rehabilitación de bajopuentes de Tlalpan y la ciclovía en la misma vialidad.

Luego de los actos violentos del pasado 2 de octubre, en el que incluso algunos policías agredieron a fotoperiodistas, la mandataria capitalina reafirmó que la ciudad es cuna de libertades y de respeto a todas las expresiones que se hagan pacíficamente.

“Lo decimos con serenidad y firmeza: ‘nunca responderemos con represión’, pero quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades. Nuestra responsabilidad es proteger y cuidar a todas y todos”, aseguró.

Brugada Molina aclaró que ella no gobierna para un grupo en especial, sino para todos los capitalinos sin importar la zona en la que estén.

“Estamos haciendo de esta maravillosa ciudad un gran territorio de paz.

“Mi compromiso es gobernar para todas y todos: para los de Polanco, para los de Topilejo, para los de Santa Fe, para los de Tláhuac, para las estudiantes, para las mujeres, para los hombres, para los trabajadores, para los jóvenes, para los empresarios, para la periferia y para el centro de la ciudad”, afirmó la Jefa de Gobierno.

LAS PROPUESTAS

La Jefa de Gobierno anunció que presentaría al Congreso capitalino las siguientes reformas:

Ley del Sistema de Cuidados

Fortalecer las sanciones por el delito de despojo

Aumentar las penas por delitos de lesiones agravadas por razones de género

Ampliar las penas de delitos como las amenazas

Apoyar a la seguridad contra el delito de asociación delictuosa

Madrugan para ganar lugar en Donceles

Por Fernanda Rangel e Ivan Ortiz

Simpatizantes de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, abarrotaron las inmediaciones del Congreso capitalino para acompañarla en su Primer Informe.

Algunas personas llegaron desde las 03:00 horas en esta zona del Centro Histórico para conseguir un lugar junto a las vallas del camino principal por donde pasarían la mandataria, su gabinete y los invitados especiales.

“Venimos a apoyar a Clara Brugada, más que nada porque sí hemos visto resultados conforme a ella. Llegamos aquí a las tres de la mañana para obtener un buen lugar y estar presentes”, comentó la integrante del Movimiento Popular Ernesto Che Guevara, Yolanda, a La Razón.

Calles como Tacuba, República de Cuba, Ignacio Allende, Donceles y Simón Bolívar se llenaron de simpatizantes provenientes de distintas alcaldías, destacando Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, que llevaron banderas y pancartas en apoyo a la mandataria.

Desde las 08:00 horas predominó un ambiente de fiesta y música en los alrededores del Congreso.

Con el paso de las horas, el sol empujó a los simpatizantes a refugiarse en calles o a cubrirse con sus banderas.

“Venimos preparados, ya sabemos que tenemos que esperar… con nuestro lunch, también nuestro bloqueador, el paraguas y abrigos y suéteres”, dijo Verónica Nava, quien llegó a las 05:40 horas.

Una vez que Brugada Molina salió del recinto legislativo, los asistentes se fueron.

Crimen en declive ı Foto: Especial

Exigen PAN y MC atención a pendientes

› Por Ivan Ortiz

A un año del Gobierno de Clara Brugada Molina las bancadas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (MC) destacaron la apertura con la oposición; no obstante, coincidieron en que hay pendientes por atender en materias de seguridad y obras.

Al emitir su posicionamiento, el legislador panista, Andrés Atayde Rubiolo, resaltó que hay crímenes, como la extorsión, el robo de auto y las desapariciones de mujeres y menores de edad, que van al alza.

“Sí vemos que existe un esfuerzo institucional por platicar, por dialogar, con quienes pensamos diferente (...) Sigamos e incluso abramos más la ruta del diálogo.

“Pero también está la otra cara de la moneda (...) La realidad es que este delito de la extorsión sigue creciendo y afecta a cada vez más familias y empresas, pero como este delito de extorsión también hay otros que siguen, por ejemplo, el robo en el transporte público colectivo, la violencia familiar, el narcomenudeo y mención aparte merecen las desapariciones”, dijo.

El Dato: La administración local inició los trabajos en 11 de las 13 Utopías proyectadas para 2025, con una población beneficiaria estimada en 731 mil 250 personas.

En materia de vivienda, Atayde Rubiolo comentó que en la ciudad hay un déficit de al menos 600 mil hogares, por lo cual urgen medidas para atender la problemática. En este punto, anunció que su bancada presentará este mes un Código de Vivienda.

El panista mencionó que esta temporada de lluvias ha sido de las más grandes en la historia, la cual ha dejado cientos de inundaciones en calles y viviendas de la urbe, así como baches y socavones, por lo que urge una atención a esta problemática.

En tanto, la emecista, Luisa Fernanda Ledesma, reclamó el retraso en las obras de Utopías, toda vez que la Jefa de Gobierno prometió construir 100 de estos espacios en su sexenio y 13 en este año; sin embargo, sólo 11 iniciaron las obras.

“Las Utopías son centros de recreación social y cultural, pero es importante acelerar los procesos de apertura para que la ciudadanía pueda hacer uso de esos espacios”, enfatizó la diputada.