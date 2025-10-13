Hoy No Circula martes 14 de octubre de 2025: qué autos y placas descansan en CDMX y Edomex

Te decimos cómo aplica el Hoy No Circula este martes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Como parte del programa Hoy No Circula, para reducir y controlar la emisión de contaminantes, y para prevenir contingencias ambientales, este martes 14 de octubre de 2025 deberán descansar en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) los vehículos con:

Engomado rosa , terminación de placas 7 y 8 con holograma 1 y 2

Placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala

Las restricciones aplican de lunes a sábado, de las 05:00 a las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, dependiendo del holograma, color de engomado y terminación de placa.

¿Qué autos sí circulan este 14 de octubre?

Vehículos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero—

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por trabajadores o personal del sector salud

Las excepciones son válidas siempre y cuando los vehículos cuenten con el tarjetón autorizado; sin embargo, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente para descansar a más vehículos.

¿En qué municipios el Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy no Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con hologramas 0 y 00 están exentos de las restricciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Es importante que los conductores se mantengan informados sobre los días y vehículos que deben permanecer fuera de circulación, ya que el incumplimiento del Hoy No Circula puede derivar en multas.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, las multas por no respetar los lineamientos del programa ascienden a las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el pasado 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que se traduce en multas de hasta 2 mil 262 pesos el Estado de México; además, los vehículos podrán ser retenidos.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece que las multas para quienes no respeten las disposiciones del Hoy No Circula van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

¿Qué autos deben verificar en octubre de 2025?

A partir de la verificación vehicular se asigna un holograma que determina las restricciones a la circulación del vehículo como parte del programa Hoy No Circula. En tanto, el engomado depende del último dígito de la placa.

Durante octubre, deberán acudir a los verificentros de la Ciudad de México vehículos con:

Engomado rojo , placas con terminación 3 y 4

Engomado verde, placas con terminación 1 y 2

Para evitar multas por verificación extemporánea, considera las siguientes fechas límite:

Engomado rojo , hasta el 15 de octubre

Engomado verde, hasta el 15 de noviembre

El calendario de verificación está vigente hasta el 31 de diciembre, y durante los últimos tres meses del año corresponde verificar a los siguientes automotores:

Octubre y Noviembre : engomado verde, placas con terminación 1 o 2

Noviembre y Diciembre: engomado azul, placas con terminación 9 o 0

