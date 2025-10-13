Puente en Calle 7 y Pantitlán se tambalea y provoca terror; alcalde asegura que ‘no hay riesgo’ | VIDEO

Puente de Pantitlán y Calle 7 se tambalea cuando pasan autos, según videos en redes sociales.

Usuarios en redes sociales temen por una posible tragedia en uno de los puentes que conecta la Ciudad con el Estado de México, pues, según ha quedado registrado en diversos videos que han circulado por medios digitales, el mismo se tambalea cuando pasan los vehículos.

En días recientes, han circulado en redes sociales videos que registran de cerca cómo el puente ubicado entre Calle 7 y Pantitlán, punto de conexión entre CDMX y el Edomex, se sacude cada vez que avanzan vehículos sobre él.

Se aprecia que una parte del puente, sostenida por una estructura de metal, está prácticamente separada de la otra pieza, de forma que, cuando pasan los carros, esta se tambalea y da la impresión de que en cualquier momento podría vencerse.

El puente de Calle 7 y Pantitlán registra una alta afluencia día con día, a causa de personas que viajan desde y hacia la capital mexicana. Incluso, vehículos pesados avanzan sobre él, lo que, según internautas, aumenta el riesgo de una posible caída.

En redes sociales han denunciado estos hechos como una potencial tragedia. Temen que el puente colapse en cualquier momento y provoque daños materiales y lesiones a transeúntes.

Incluso, no es la primera vez que se denuncia una estructura en condiciones de riesgo. Anteriormente, en 2023, se denunció la presencia de estructuras en mal estado en la estación Pantitlán del Metro de la Ciudad de México, particularmente en la interestación de la Línea 9, así como en algunos de los puentes que permiten el acceso peatonal.

La Línea 9 del Metro, posteriormente, fue cerrada para permitir su remodelación.

Presidente municipal de Nezahualcóyotl asegura que no hay riesgo

Ante las constantes denuncias por el riesgo en el puente ubicado entre Calle 7 y Pantitlán, Adolfo Cerqueda, presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, aseguró que se han realizado evaluaciones exhaustivas de la infraestructura y se ha concluido que no existe un riesgo para los transeúntes.

A través de una publicación en sus redes sociales, Cerqueda Rebollo aseguró que elementos del Gobierno municipal, así como de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, realizaron una valoración del citado puente, y concluyeron que “no existe algún riesgo estructural que ponga en peligro a quienes por ahí circulan”.

Explicó que el movimiento registrado en los videos es ocasionado por el desgaste natural del material del neopreno que amortigua la viga del puente.

A propósito, días después informó que se rehabilitó esta estructura, además de que se repavimentó el puente.

“Seguimos trabajando para que nuestro municipio tenga infraestructura en óptimas condiciones”, escribió.

