Debido a las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México durante los últimos días, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha implementado un servicio provisional en la Línea A, afectando principalmente el tramo oriente de esta línea.

El servicio se limita actualmente a las estaciones Pantitlán y Guelatao, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Guelatao a La Paz permanece suspendido hasta nuevo aviso.

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la Ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio de trenes de las estaciones Guelatao-La Paz.



Toma previsiones — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2025

