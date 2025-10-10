Ante fuertes inundaciones

Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao, en ambos sentidos

El tramo de Guelatao a La Paz permanece suspendido; el STC realiza trabajos de desazolve y limpieza

Metro CDMX opera parcialmente Línea A tras fuertes precipitaciones
Metro CDMX opera parcialmente Línea A tras fuertes precipitaciones
Mariana Salazar Lozada

Debido a las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México durante los últimos días, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha implementado un servicio provisional en la Línea A, afectando principalmente el tramo oriente de esta línea.

El servicio se limita actualmente a las estaciones Pantitlán y Guelatao, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Guelatao a La Paz permanece suspendido hasta nuevo aviso.

