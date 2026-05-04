CDMX alerta por nueva ola de calor del 5 al 8 de mayo; prevén hasta 32 grados e intensa radiación solar

Nueva ola de calor llega este 5 de mayo a la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por una nueva onda de calor en la Ciudad de México, a partir de este martes 5 al viernes 8 de mayo.

Durante este periodo, se esperan temperaturas de entre 29 y 32 grados Celsius, con un elevado índice de radiación ultravioleta, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas.

Estas condiciones también podrían favorecer la acumulación de contaminantes y propiciar la activación de una nueva Contingencia Ambiental .

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⚠️ #AvisoEspecial por onda de calor en la Ciudad de México.



A partir del martes 5 de mayo inicia una nueva onda de calor que durará hasta el viernes 8 de mayo. Se prevén temperaturas diarias máximas muy #calurosas, de 29 a 32 °C en la mayor parte de la Ciudad de México.



Durante… pic.twitter.com/ti8hZ5tmwE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2026

Activan Alerta Amarilla por calor en 10 alcaldías

Protección Civil también activó este lunes la Alerta Amarilla por altas temperaturas en 10 alcaldías de la Ciudad de México para este martes 5 de mayo.

La dependencia capitalina pronosticó temperaturas máximas de 20 a 32 grados Celsius entre las 13:00 y las 18:00 horas en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Ante posibles afectaciones Protección Civil pidió a las y los capitalinos utilizar lentes de sol, gorra o sombrero y bloqueador solar para evitar cualquier tipo de quemadura.

Con esta, suman ocho alertas Amarilla por altas temperaturas en la Ciudad de México desde el inicio de la primavera, el pasado 21 de marzo.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Ante las altas temperaturas, es importante identificar los síntomas del golpe de calor, que puede manifestarse con:

Mareo

Piel enrojecida y seca

Confusión

Pérdida del conocimiento

Fiebre de hasta 41 grados

Si se sospecha de un caso, es fundamental trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado, aplicar compresas húmedas en la frente y nuca, y acudir a una unidad médica si no hay mejoría en las siguientes 24 horas.

Además, ante quemaduras solares, las autoridades recomiendan aplicar protector solar con factor de protección 50 varias veces al día, sobre todo en zonas expuestas como cara, cuello, brazos y piernas. Lo anterior no solo previene molestias como ardor y enrojecimiento, sino que protege contra daños en la piel a largo plazo.

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cehr