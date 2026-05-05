Aseguran 1 t de droga dentro de tráiler

Un agente y su binomio canino inspeccionan la caja del tractocamión, ayer.

MEDIANTE EL APOYO de binomios caninos, como Samuel, del agrupamiento Zorros de la policía capitalina, autoridades locales y federales decomisaron mil 278 kilogramos de marihuana que cuatro sujetos transportaban en un tractocamión y quienes, presuntamente, pertenecen a una célula criminal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón, los agentes detectaron que el vehículo circulaba sin placas ni engomado, por lo que le marcaron el alto para inspeccionarlo.

El Dato: El Gobierno capitalino informó en marzo pasado que en lo que va de la actual administración ha detenido a 62 objetivos prioritarios generadores de violencia.

Así, los uniformados y binomios caninos localizaron 80 cajas que estaban en la caja del tráiler y las cuales, supuestamente, eran para el traslado de huevos, pero en realidad tenían marihuana. El peso total del cargamento fue de mil 278 kilogramos de este enervante.

“Al combatir el tráfico de drogas, prevenimos el financiamiento de los grupos que más violencia generan. Con esta acción se produjo una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 15 millones de pesos.

“No daremos ni un paso atrás en su desarticulación y seguiremos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, escribió en sus redes sociales el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

Los cachan con cargamento ı Foto: Especial

1,654 kilos de mariguana se aseguraron entre octubre de 2024 y marzo de 2026

De acuerdo con la autoridad capitalina, tras el hallazgo de la droga, las autoridades locales y federales detuvieron a José Roberto “N”, de 40 años; Jorge Alexander “N”, de 22 años; Javier “N”, de 40 años, y José Armando “N”, de 28 años.

Los cautro sospechosos, como el cargamento de droga, estarían relacionados con una célula criminal ligada con Los Malcriados 3AD.

A partir de diligencias previamente realizadas por la SSC, se ha dado a conocer que Los Malcriados 3AD operan, principalmente, en demarcaciones como Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Uno de sus líderes era Lenin Canchola, alias El Señor de la L, a quien elementos federales detuvieron en julio de 2022 dentro de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Tres años después, en 2025, un juez dictó una condena de 50 años de prisión en contra del criminal.

En el Sexto Informe de labores de la SSC, correspondiente al sexenio pasado, informó que de las dos mil 705 personas detenidas entre 2020 y julio de 2024, al menos 173 eran supuestos integrantes de Los Malcriados 3AD.

Además, el informe detalla que, de las 290 células delictivas desarticuladas en el mismo periodo a grupos criminales, 23 estaban relacionadas con dicha organización delictiva, sólo por debajo de La Unión Tepito, principal grupo criminal en la ciudad.