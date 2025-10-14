Aprueba Coyoacán aplicación de protocolo de género para apoyo a las mujeres

El servicio público se ejerce sin distingos, sin colores y en coordinación con todas las autoridades, señala

En Coyoacán el compromiso por la protección, atención y cuidado para las mujeres es una prioridad y por ello aprobamos en el Concejo implementar el protocolo de actuación para prevenir, atender y sancionar la violencia de género y el acoso sexual, informó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

Este martes, en sesión del Concejo de la alcaldía Coyoacán, se aprobó por unanimidad el punto propuesto por concejales de diversos partidos políticos a lo que el alcalde indicó:

“Esta es la alcaldía de la mujer. Y lo es porque procuramos su protección, su reconocimiento y su impulso. Aquí en esta administración se ha firmado el acuerdo 3 de 3: no deudores de pensión alimenticia. No agresores. No violentadores. Ese es nuestro compromiso y aquí lo ratificamos", señaló.

En #Coyoacán llevamos a cabo la décimo segunda Sesión Ordinaria de Concejo, junto con nuestras y nuestros concejales. Desde la Alcaldía seguimos trabajando en equipo, porque sabemos que la coordinación y el diálogo son esenciales para mejorar la calidad de vida de todas y todos. pic.twitter.com/zIKylXQnON — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) October 14, 2025

Afirmo que “este gobierno impulsa y respeta a todas las mujeres. A ellas se les reconoce e impulsa. De 10 direcciones, 8 están a cargo de mujeres. De ese tamaño es la importancia de su trabajo en temas tan importantes como seguridad, obras, administración o derechos humanos".

Giovani Gutiérrez dijo: “El servicio público nos exige responsabilidad y compromiso. Este gobierno así lo ha hecho aquí desde hace 4 años. Trabajamos con resultados, con perspectiva de género, con respeto a las mujeres, somos la única alcaldía que hemos firmado el compromiso 3 de 3”, comentó.

Las y los concejales de diversos partidos políticos, destacaron en su mayoría, las acciones emprendidas a favor de las mujeres. Indicaron que la politiquería, con el argumento de equidad de género o violencia de ese tipo, no tiene cabida en Coyoacán, ni en ningún lugar.

Por ello concejales como Juan Carlos Vázquez y Fabiola Ovando destacaron las acciones a favor de las mujeres y celebraron la aprobación de esta propuesta para la aplicación del protocolo e indicaron que el trabajo de gestoría que se realiza, no debe tener tintes de partido, de género, ni de diferenciación alguna.

“Las y los vecinos quieren ver resultados. Nosotros trabajamos y damos resultados en perspectiva de género siempre. El servicio público no debe de ver colores porque sus impuestos son los que nos pagan para que trabajemos. El servicio público requiere trabajo conjunto, no ve diferencias. Nosotros sí nos coordinamos”, dijo el Alcalde.

Gutiérrez Aguilar, quien avaló también la aplicación del protocolo, aseveró que no se permitirán ni consentirán, ningún tipo de agresión a ninguna mujer por su trabajo, condición social, filiación o simpatía política.

“Ese es nuestro compromiso. Servir es una gran responsabilidad y esta debe llevarse a cabo sin distinciones, tal como lo hemos hecho y en lo que hemos coincido con nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada y nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum “, concluyó.

