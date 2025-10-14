Paro Nacional del SAT: ¿Qué calles están bloqueadas y por qué se manifiestan los trabajadores?

Trabajadores del SAT organizan paro nacional este martes; estos son los motivos y calles afectadas.

Esta semana ha estado caracterizada por bloqueos y afectaciones viales. Mientras el lunes una manifestación dificultó la circulación en la autopista México - Pachuca, este martes la Ciudad de México inició el día con afectaciones debido a un bloqueo de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este martes, algunos puntos de varias alcaldías de la Ciudad de México iniciaron con afectaciones desde primera hora del día, a causa de un paro nacional que anunciaron trabajadores del SAT.

Trabajadores del SAT organizan paro nacional este martes. ı Foto: SAT, imágenes de archivo.

En términos generales, los trabajadores exigen mejoras salariales y de condiciones laborales, bajo la consigna de “sin trabajadores del SAT no hay recaudación”. Estas son las vialidades afectadas por la protesta.

Calles y avenidas cerradas por bloqueo de trabajadores del SAT

El Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que la manifestación comenzó desde las 08:00 horas, en al menos seis alcaldías de la Ciudad de México, especialmente donde se encuentran oficinas del SAT.

#PrecauciónVial | Continúa bloqueo por manifestantes en Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de Rosales, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/Fz3LmwgTdF — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 14, 2025

Es decir, las principales vialidades afectadas por el bloqueo de este martes son:

Oficina Módulo del Valle : Félix Cuevas No. 301, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez

Oficina Módulo Distrito Federal 1 : Bahía de Santa Bárbara No. 23, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo

Oficina Módulo Distrito Federal 2 : Av. Paseo de la Reforma Norte No. 10, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Oficina Módulo Distrito Federal 3 : Viaducto Río de la Piedad No. 507, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Oficina Módulo Distrito Federal 4 : Av. San Lorenzo No. 104, Col. San Lorenzo la Cebada, Alc. Xochimilco

Oficina Módulo Oasis: Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 227, Col. Romero de Terreros, Alc. Coyoacán

En estos puntos, se han registrado bloqueos y afectaciones a la circulación.

¿Qué demandan los trabajadores del SAT?

De acuerdo con los comunicados que se difundieron días antes del bloqueo a través de redes sociales, los trabajadores del SAT exigen mejoras laborales y salariales, lo anterior tras una negativa a aumentos de sueldo que se registró en días pasados, así como reportes de retrasos en pagos.

Algunas de las consignas por las que se manifiestan este martes son “Trabajo digno, salario justo”, “No pedimos privilegios, pedimos justicia laboral”, “Sin trabajadores del SAT no hay recaudación”.

Mediante convocatorias difundidas en medios digitales, se pidió a los manifestantes ir vestidos de negro y rojo y no “realizar actividades inherentes a su puesto”.

