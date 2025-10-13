SAT pide a senadores respaldar la reforma a la Ley Aduanera

Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a legisladores en el Senado de la República respaldar los cambios a ese marco legal, con el objetivo de fortalecer el combate al contrabando y aumentar la recaudación fiscal en las aduanas.

Enfatizó que las modificaciones, que ya fueron avaladas por la Cámara de Diputados, no buscan afectar a los contribuyentes y entes que cumplen con la normativa en materia de comercio exterior, sino eliminar las prácticas indebidas e ilegales en este sector.

“Las propuestas de modificación al marco legal son el resultado de un largo y exhaustivo trabajo, que se generó a partir del análisis de las diversas prácticas indebidas e ilegales, que han llevado a cabo importadores, agentes aduanales, Almacenes Generales de Depósito, Recintos Fiscalizados Estratégicos y empresas IMMEX”, precisó.

Jiménez Reyes también comentó que la reforma a la Ley Aduanera busca que los agentes aduanales sean un coadyuvante en la recaudación, en la protección de la economía nacional, de la seguridad nacional y de la salud pública, pues cuentan con la experiencia y los elementos para verificar que todas las operaciones de comercio exterior se apeguen a la ley.

Junto a otros funcionarios del sector hacendario, explicó el incremento de infracciones y sanciones que se plantea en el proyecto, las cuales tienen la finalidad de desincentivar las prácticas indebidas o ilegales y evitar daños a la economía nacional, a comerciantes, fabricantes, a la recaudación fiscal, a la seguridad nacional y a la salud pública.

El titular de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) recordó que este organismo lleva a cabo diversas acciones para combatir el contrabando, como operativos, procedimientos administrativos en materia aduanera, cancelación de patentes de agentes aduanales, suspensión de contribuyentes del Padrón de Importadores, simplificación de trámites, entre otras.

“El SAT reafirma su compromiso de implementar mecanismos para prevenir y combatir conductas ilícitas relacionadas con el comercio exterior, en beneficio de las familias mexicanas”, destacó.

cehr