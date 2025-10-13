Senado inicia análisis de reforma a la Ley Aduanera

En el inicio del análisis de la reforma a la Ley Aduanera en el Senado de la República, Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó en comisiones que la enmienda busca modernizar el marco aduanero mexicano, mejorar la competitividad internacional, fortalecer la recaudación fiscal y combatir prácticas ilícitas, como el contrabando y la evasión.

Ante senadores integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, el funcionario explicó que la propuesta, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso el pasado 8 de septiembre y aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados el 7 de octubre, representa una oportunidad para un desarrollo más justo y equitativo para el país.

“Constituye una herramienta decisiva para combatir de manera frontal los actos de corrupción y la evasión en este sector estratégico, pero también vulnerable a prácticas que han causado daño a la hacienda pública y a la competitividad del país”, añadió.

Lerma advirtió que el contrabando, la evasión fiscal y los actos de corrupción en el proceso aduanero afectan directamente la recaudación tributaria, y como consecuencia “la capacidad del Gobierno Federal para financiar los programas sociales”, además de generar competencia desleal que afecta a la industria nacional.

Agregó que la actualización de la Ley Aduanera se vuelve impostergable, pues busca aumentar la competitividad, fortalecer el marco jurídico y la modernización tecnológica.

