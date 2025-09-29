Secretaría de Economía inicia cancelación de dos empresas por mal uso del programa IMMEX

La Secretaría de Economía (SE) inició el proceso de cancelación del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) de las empresas Elegant Fashion y de El Grande Industrial, por realizar importaciones en las que “se detectaron irregularidades en sus operaciones temporales”; la dependencia determinó que se hizo un mal uso del instrumento.

“Derivado de la depuración del padrón Immex y en coordinación con la Cámara Nacional del Acero (Canacero), se inició el proceso de cancelación de dos empresas en las que se detectaron irregularidades en sus operaciones temporales, configurándose un mal uso del programa”, destacó.

La dependencia halló que Elegant Fashion realizó importaciones temporales de 119 toneladas entre enero y junio, pero sólo en el mes de julio aumentó a 68 mil 919 toneladas, un incremento de 57 mil 960 por ciento.

La Secretaría de Economía identificó a la empresa como “ maquiladora con operaciones de diferentes mercancías que van desde pañales y pasteles hasta tuberías sin costura para perforación de pozos”.

Por su parte, El Grande Industrial registró importaciones temporales de tubos y perfiles huecos sin costura de hierro o acero en 2024, para 2025 aumentó su volumen de importación en mil 590 por ciento, “dicha empresa promociona el uso extendido de su Immex a través de medios digitales, ofreciendo operaciones que permita a otras empresas establecidas en México la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.

Ambas empresas “pretendían” eludir los controles impuestos, mientras que la dependencia federal señaló que con estas acciones “mantiene su compromiso de legalidad con todos los sectores industriales y económicos de México, demostrando avanzar junto con las cámaras, asociaciones y sectores organizados, nuestro compromiso de seguir haciendo realidad el Plan México”.

