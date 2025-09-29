Secretaría de Economía inicia investigación antidumping sobre las cintas de papel autoadhesiva

La Secretaría de Economía (SE) aceptó la solicitud de Industrias Tuk para iniciar la investigación y determinar si hubo prácticas desleales de comercio internacional en la modalidad de discriminación de precios en las importaciones de cintas de papel autoadhesivas originarias de China, independientemente del país de procedencia, indicó la dependencia a través de una resolución publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de cintas de papel autoadhesivas, incluidas las definitivas y temporales, originarias de China, independientemente del país de procedencia, que ingresan a través de la fracción arancelaria 4811.41.02 de la TIGIE, o por cualquier otra”, refirió el documento.

De acuerdo con la resolución, el 30 de abril del año en curso, Industrias Tuk, S.A de C.V., presentó su solicitud ante la dependencia y señaló que las importaciones aumentaron en lo últimos años, pero “a precios muy bajos” y siempre en condiciones de discriminación de precios, lo que afecta a la industria nacional.

Luego de que Industrias Tuk presentó argumentos y pruebas de un daño material a “la rama de producción nacional de la mercancía”, la SE fijó como periodo de investigación entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y el periodo de análisis comprenderá del 1 de enero de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

“Las ventas al mercado interno de la rama de producción nacional disminuyeron 6.0 por ciento en el periodo analizado, crecieron 2.0 por ciento en 2023 pero disminuyeron 8.0 por ciento en el periodo investigado. Destaca que las ventas al mercado interno representaron 97 por ciento de las ventas totales de la rama de producción nacional en el periodo analizado”, destacó.

Asimismo, las ventas al mercado externo de la rama de producción nacional disminuyeron 60 por ciento en el periodo de análisis, 55 por ciento en 2023 y 11 por ciento en el periodo de investigación.

“El comportamiento descrito anteriormente aporta indicios de un desplazamiento de mercado de la rama de producción nacional por las importaciones investigadas. En el mismo sentido, la información de ventas a clientes de Industrias Tuk indica que, durante el periodo investigado, donde se registró el mayor margen de subvaloración, se produjo una sustitución de compras de cintas de papel adhesivas nacionales por importaciones originarias de China, particularmente en tres de sus clientes, quienes representaron más del 3.0 por ciento de sus ventas al mercado interno.

La SE destacó que la caída de ventas en el mercado interno de la rama de producción nacional fue porque durante el periodo de investigación y análisis, las mercancías referidas “ingresaron al mercado nacional con márgenes de subvaloración crecientes con respecto al precio de venta al mercado interno de la rama de producción nacional: 65.5 por ciento en 2022, 72.8 por ciento en 2023 y 73.9 por ciento”.

“Estos resultados permiten inferir, de manera inicial, que las importaciones investigadas sustituyeron al producto de fabricación nacional y limitaron el crecimiento de las ventas y de la producción de la rama de producción nacional, en el periodo analizado, gracias a sus bajos niveles de precios. Además de estos efectos negativos, provocaron una depresión en el precio de venta al mercado interno de la rama de producción nacional durante el periodo investigado”, destacó la SE.

Y determinó que las productoras nacionales, importadoras, exportadoras o personas que tienen un interés jurídico en el resultado de la investigación cuentan con un plazo de 23 días hábiles, contados cinco días después de la publicación en el DOF.

“Los productoras nacionales, importadoras, exportadoras, personas morales extranjeras o cualquier persona que acredite tener interés jurídico en el resultado de este procedimiento de investigación, contarán con un plazo de 23 días hábiles para acreditar su interés jurídico y presentar la respuesta a los formularios establecidos para tales efectos, los argumentos y las pruebas que consideren convenientes”, añadió.

La dependencia federal determinó que la presentación de la información podrá realizarse a través de dirección de correo electrónico con un horario de 09:00 y hasta las 18:00 horas, o bien, de forma presencial en las instalaciones de la SE, a partir de las 09:00 y hasta las 14:00 horas.

“Comuníquese esta Resolución a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para los efectos legales correspondientes”, determinó.

