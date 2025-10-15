‘Coyoacán, lugar de inclusión y oportunidades’, asegura Giovani Gutiérrez Aguilar.

Al inaugurar la 2ª. Feria del Empleo para Personas con Discapacidad, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó que su gobierno trabaja para consolidar a Coyoacán como una alcaldía incluyente, donde las acciones a favor de los derechos y oportunidades de las personas no se quedan en el discurso, sino se traducen en resultados tangibles.

Acompañado de la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD), Ruth López Gutiérrez, el alcalde subrayó que, en cuatro años de administración, Coyoacán ha logrado avances significativos en todos los rubros, poniendo especial énfasis en incentivar el desarrollo y la inclusión de quienes enfrentan alguna adversidad.

“Trabajamos de la mano con el Gobierno de la Ciudad de México para promover la inclusión laboral en un espacio idóneo como nuestro Jardín Centenario, que facilita el acceso a un empleo formal, orientación y capacitación; esto impulsa el desarrollo profesional y la inserción productiva de todas las personas por igual”, señaló Gutiérrez Aguilar.

El alcalde agregó que Coyoacán se consolida como la tierra de la inclusión y las oportunidades, es sede de las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y jóvenes, quienes convergen en un entorno de respeto, equidad y buenos resultados.

Por su parte, Ruth López Gutiérrez, titular del INDISCAPACIDAD, reconoció que, aunque el derecho al trabajo ha sido una bandera histórica de los movimientos sociales, aún persiste una deuda con la población con discapacidad. “La importancia de estos ejercicios radica en generar alianzas estratégicas y espacios laborales inclusivos que permitan el desarrollo profesional y personal de nuestro sector”, afirmó.

A su vez, el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico de Coyoacán, Fernando Cravioto Padilla, destacó que, según la Encuesta de Dinámica Demográfica 2023 del INEGI, el 18.5 por ciento de la población capitalina vive con alguna discapacidad o limitación

“En esta feria podrán encontrar información, servicios, proyectos y redes de apoyo, diseñados para empoderar y dignificar a todas las personas, hoy renovamos nuestro compromiso de eliminar barreras, de promover la autonomía y de abrir espacios que fortalezcan la integración laboral, social y educativa”, sostuvo.

En esta jornada participaron 19 empresas que ofrecieron 390 vacantes laborales, sumando 17 ferias del empleo realizadas durante la actual administración para impulsar el talento y la empleabilidad de personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores y población LGBT+, entre otros sectores.

JVR