Reportan ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en maxipista Culiacán-Mazatlán

Richard Millán Vázquez, presidente municipal de Elota, en Sinaloa, fue interceptado este miércoles por tripulantes de un vehículo que realizaron disparos al aire al intentar detener el unidad en la que viajaba sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el alcalde se encuentra ileso luego de que su personal logró eludir a los presuntos agresores, que ya son buscados por las autoridades estatales. El edil logró llegar a Elota, donde se encuentra bajo resguardo.

La #SSPSinaloa informa que, este 15 de octubre de 2025, se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 16, 2025

Horas antes, Millán se reunió con el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez. Al salir de la reunión, el munícipe publicó un video en su cuenta de Facebook en el que detalló que viajó hasta Culiacán para pedir “apoyo” para su gobierno.

