Toman instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM

Manifestantes toman instalaciones de la Facultad de Medicina; exigen diálogo con la directora

La Facultad de Medicina de la UNAM, ubicada en el campus de Ciudad Universitaria, vivió un día de tensión este martes 14 de octubre de 2025, cuando un grupo de aproximadamente 30 personas tomó las instalaciones de la institución.

Los manifestantes exigen una mesa de diálogo con la directora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, con el objetivo de presentar diversas demandas relacionadas con la gestión académica y administrativa de la facultad.

El incidente se produjo en un contexto de tensiones dentro de la comunidad universitaria. Ante la posibilidad de disturbios, el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina decidió suspender temporalmente las clases presenciales, implementando la modalidad en línea para proteger a estudiantes y personal académico.

La directora Sepúlveda ha reiterado que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y el respeto, condenando cualquier forma de violencia que ponga en riesgo a la comunidad o dañe el patrimonio universitario.

Ana Carolina Sepúlveda: primera mujer directora

Ana Carolina Sepúlveda Vildósola es la primera mujer en dirigir la Facultad de Medicina de la UNAM, cargo que ocupa desde enero de 2024. Médica cirujana con especialidad en pediatría y doctora en Ciencias con enfoque en educación médica, Sepúlveda Vildósola ha desempeñado diversos cargos académicos y hospitalarios antes de asumir la dirección.

Su nombramiento marcó un hito en la historia de la institución y ha sido reconocido por su enfoque en la innovación educativa y la atención a la comunidad estudiantil.

Demandas de los manifestantes

Los encapuchados buscan garantizar garantías de no represalias para quienes participaron en la toma, además de ser escuchados en temas de gestión académica y administrativa.

La directora, por su parte, ha mostrado disposición al diálogo, dejando claro que la violencia no puede ser el medio para resolver conflictos.

La UNAM emitió un comunicado condenando los actos de violencia y reafirmando su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos.

Se espera que en los próximos días se realicen reuniones entre autoridades universitarias y representantes de los manifestantes para atender las demandas planteadas y restaurar la normalidad en las actividades académicas.

Este episodio refleja la importancia de la comunicación y el diálogo dentro de las instituciones educativas, y la necesidad de mecanismos que permitan resolver conflictos sin recurrir a la violencia.

