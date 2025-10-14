Lorenzo Córdova e investigadores de la UNAM advierten riesgos ante reforma electoral

Académicos e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expusieron sus preocupaciones sobre los cambios que el Gobierno Federal prepara al sistema electoral mexicano, al advertir que está en juego el modelo democrático construido durante cuatro décadas.

En la inauguración del segundo seminario en la materia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), planteó que México tiene sobre la mesa dos modelos de procesos electorales: los que hasta 2024 se realizaban con integridad democrática, aunque inequitativos, y el modelo de las elecciones judiciales, que calificó como una elección sin condiciones de integridad democrática.

“La reforma electoral definirá cuáles serán las elecciones del futuro: las democráticas de a deveras, que con muchos pendientes habíamos logrado construir, o las elecciones del bienestar, como fueron las judiciales”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Adiós a fideicomiso sobreviviente

El académico destacó que la reforma electoral fue la primera gran apuesta del actual régimen de cambio institucional profundo, recordando los planes A, B y C que fracasaron por falta de votos.

“Ahora, con mayoría calificada en el Congreso, la Presidenta Sheinbaum ha reiterado cinco ejes [para la reforma]: abaratar elecciones, reducir el costo del INE, disminuir el financiamiento a partidos, modificar la elección de consejeros electorales y eliminar la representación proporcional” Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE



México, ejemplo de ‘caquistocracia’: abogado general de la UNAM

Por su parte, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, identificó cinco asuntos críticos que considera lastres no resueltos. El primero es la democracia interna de los partidos políticos.

“¿Qué tan democrático es el sistema si la elección de candidatos no tuvo nada que ver con los ciudadanos? (...) México se ha convertido en el ejemplo más claro de la caquistocracia: dirigencias que tienen atrapados a los partidos”, cuestionó, al referir que las candidaturas son impuestas por dirigencias que se perpetúan en el poder.

Propuso establecer sistemas democráticos obligatorios para selección de candidaturas y límites a la reelección de dirigencias.

Al referirse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), denunció que tres magistrados establezcan su forma de entender el sistema electoral.

“La reforma judicial ni lo tocó y todo el mundo lo leyó como un premio por las decisiones que habían tomado”, aseguró.

Cuestionan reforma y advierten “democracia débil”

Mauricio Padrón Innamorato enfocó su intervención en las consecuencias sociales de debilitar las instituciones.

“Una democracia débil genera desconfianza ciudadana, concentración de poder, fragilidad en protección de derechos y deterioro de políticas públicas. Una democracia débil deja a las personas más solas frente al poder, menos protegidas en sus derechos, más vulnerables a la arbitrariedad”, advirtió.

Planteó preguntas fundamentales: “¿Hasta dónde podemos reformar sin poner en riesgo cuatro décadas de transición democrática? , ¿reducir la representación proporcional fortalece la democracia o la empobrece? ¿Queremos una reforma desde mayorías circunstanciales o desde la convicción de escuchar todas las voces?”.

Los tres académicos coincidieron en criticar las audiencias públicas que actualmente se llevan a cabo en la materia, donde se ofrecen cinco minutos de participación a los ponentes. Concha lo comparó con los foros del extinto Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI.

El seminario busca generar propuestas para incidir en el debate legislativo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr