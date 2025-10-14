Impactantes FOTOS de la camioneta de valores volcada en CU; transportaba 1.5 millones de pesos

Por la madrugada de este martes se registró la vocadura de una camioneta de valores al sur de la Ciudad de México, se presume que hubo elementos lesionados.

Este martes alrededor de las 5:00 horas una camioneta de valores que circulaba aparentemente a exceso de velociodad en Insurgentes Sur se volcó completamente, lo que dejó un saldo de tres elementos lesionados.

Debido a esto, a la colonia Ciudad Universitaria de la alcaldía Coyoacán acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudada de la Ciudad de México (SSC CDMX) para realizar las labores necesarias para retirar el vehículo blindado con ayuda de una grúa.

En las imágenes se puede observar cómo la camioneta de valores se encuentra totalmente volcada con el techo completmente en el suelo, y la parte delantera totalmente destrozada.

¿Por qué se volcó la camioneta de Valores en CU?

De acuerdo con la información proporcionada por la Subsecretaría de Control de Tránsito el conductor se impactó contra el camellón central de la Avenida Insurgentes Sur, por lo que perdió el control de la unidad y esta terminó volcada.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindar auxilio a los tres trabajadores que se encontraban a bordo de esta camioneta de valores que transportaba aproximadamente 1.5 millones de pesos en efectivo.

La camioneta de valores TE-1654 del grupo Tecnoval México continuó volcada por unas horas hasta que otra unidad de esta empresa acudió para que el dinero que se encontraba dentro de esta pudiera ser retirado con seguridad.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar que después de algunas horas de que sucedió la volcadura, un personal armado de esta empresa se encuentra resguardando el vehículo para que otros elementos puedan realizar la extracción de los valores que transportaban y trasladarlos a otro.

Mientras que estas maniobras de extracción de valores ocurren fuera de Ciudad Universitaria, en el lugar también se encuentran elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos.

Camioneta de Valores se vuelca en CU ı Foto: Redes Sociales

Afectaciones en la circulación del Metrobús

Asimismo, en otro video se reportó que los operadores del Metrobús de la Ciudad de México de la línea uno que pasa fuera de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deben realizar maniobras para esquivar la volcadura de la camioneta de valores y lograr que los pasajeros a bordo lleguen a sus destinos.

Las unidades de Metrobús, que transportan muchos pasajeros a esa hora, deben pasar con precaución incluso sobre una banqueta casi rosando por unos centímetros unos letreros publicitarios luminosos que se encuentran en un paradero de autobuses, para posteriormente incorporarse de nuevo al carril por el que regularmente cicula.