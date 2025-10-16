Por homicidio calificado

Vinculan a proceso a Lex Ashton, atacante del CCH Sur

El juez dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria; su abogado, David Retes, busca que sea trasladado a un instituto de salud mental

Instalaciones del CCH Sur, donde fue asesinado un estudiante el 22 de septiembre.
Instalaciones del CCH Sur, donde fue asesinado un estudiante el 22 de septiembre. Foto: Cuartoscuro
Fernanda Rangel

Lex Ashton “N” fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, luego de asesinar a un estudiante de 16 años, e herir de gravedad a Armando, trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

El juez dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo que el joven de 19 años pasará en el Reclusorio Oriente.

Su abogado, David Retes, busca que sea trasladado a un instituto de salud mental, al argumentar que representa un peligro tanto para sí mismo como para otras personas dentro del penal.

Esto bajo el argumento que desde el 2021, Lex es presuntamente atendido por el servicio que da la Facultad de Psicológico y que él vive constantemente en un “estado psicótico”.

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton ingresó al plantel del CCH Sur y atacó a un alumno e hirió de gravedad a un trabajador, para después saltar de lo alto de un edificio, situación por la cual paso varios días en el hospital.

Luego del incidente, la UNAM suspendió clases en el plantel activó protocolos de atención a la violencia, mientras que la comunidad estudiantil comenzó a realizar protestas.

Tras esto, se han dado diversas amenazas de ataques en diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que se han llevado a cabo desalojos en diversos días.

Su captura se dio el pasado 10 de octubre después de que se le diera de alta del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que se encontraba.

Lex Ashton al ser detenido por la FGJCDMX.
Lex Ashton al ser detenido por la FGJCDMX. ı Foto: Especial

