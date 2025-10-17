Destacan una baja del sicariato y homicidios





El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, consideró que la reducción del homicidio doloso y la vigilancia en la capital indican una disminución de la presencia de sicarios en la capital.

Durante la presentación del Informe de Seguridad, el funcionario indicó que la reducción del sicariato está relacionada con la disminución de los homicidios dolosos desde 2019 a la fecha.

“El sicariato ha disminuido, porque los homicidios han disminuido. Independientemente del porcentaje que implique el sicariato como parte del homicidio doloso, al reducirse los homicidios podríamos estimar que el sicariato se ha reducido a la mitad o en una parte similar. Es lo que nos indican los datos.

El Dato: La Fiscalía capitalina resaltó que los feminicidios han disminuido, pues en 2024 registró 52 hechos de este tipo y en lo que va del presente año suman 33.

“Vemos en la ciudad que es muy vigilada y tiene una de las policías más grandes y la mejor del país. También una fiscalía que ha elevado las vinculaciones a proceso. (Entonces) los agresores buscan tener medios de escapatoria cada vez más ágiles. Responden al hecho de que en la ciudad cometer uno de estos delitos tiene una probabilidad de ser detenidos muchísimo mayor que antes”, aseguró Vázquez Camacho.

Lo anterior, luego del homicidio del abogado David Cohen Sacal, en Ciudad Judicial el pasado 14 de octubre a manos de dos jóvenes, presuntamente sicarios.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, apuntó que el homicidio doloso durante el periodo entre enero y septiembre de 2025 es 10 por ciento menos que el reportado en el mismo periodo en 2024. Asimismo, condenó casos como el de Cohen Sacal y enfatizó que su Gobierno da resultados.

6 años lleva la Ciudad de México con una baja de delitos de alto impacto

49 Objetivos prioritarios del Gobierno local han sido detenidos en un año

“Lamentamos mucho que se hayan presentado casos aislados de violencia, pero estos casos aislados no definen la situación de lo que acontece en la Ciudad, porque los homicidios vienen disminuyendo”, sostuvo la mandataria.

Sin embargo, no existen en la Ciudad de México cifras oficiales públicas acerca del número de sicarios detenidos, ya que esta actividad criminal no está tipificada en el Código Penal local.

Además, el artículo 138 de dicho instrumento refiere una agravante para el homicidio, en el que exista un pago por privar de la vida a alguien más; no obstante, dichos casos no son públicos.

En mayo de 2025, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Olivia Garza de los Santos, presentó una iniciativa para incluir en el Código Penal local la figura del sicariato, profesionales en uso de armas de fuego y explosivos que cometan un homicidio para obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza.

“Es necesario reconocer, investigar y perseguir el sicariato como una actividad ilegal. Los sicarios no se sienten aludidos porque las autoridades capitalinas los consideran casos aislados”, refirió la legisladora ante el Pleno.

Clara Brugada y el gabinete de seguridad, ayer, en conferencia. ı Foto: Especial

De acuerdo con la diputada panista, la iniciativa propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso, pero no ha sido dictaminada a la fecha.

Garza de los Santos consideró que, a diferencia de otros años, actualmente los criminales cometen ejecuciones, mismas que deben ser atendidas.

“Entiendo que están pidiendo una opinión de la Consejería Jurídica, pero no ha pasado. Seguimos en espera, mientras vemos casos como el de David Cohen y de Ximena Guzmán. No es el homicidio que se cometía antes, son ejecuciones. Urge ponerles un alto y empezar a visibilizar el problema”, dijo a La Razón.