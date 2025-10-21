FONDESO lanza plan con apoyos de hasta 100 mil pesos para microempresarios en CDMX

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) lanzó su marco de operación 2025-2030, que contempla la entrega de capital semilla de hasta 25 mil pesos y microcréditos de hasta 100 mil pesos, con una tasa fija del tres por ciento anual, para impulsar la economía popular y los negocios de empresarios locales.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que este programa está dirigido a emprendedores que tienen una idea, pero no cuentan con recursos para desarrollarla, así como a quienes buscan fortalecer sus micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 28 por ciento de firmas en la Ciudad de México.

El capital semilla, de hasta 25 mil pesos, será un apoyo no reembolsable para empresarios que inician su negocio o presentan un producto por primera vez.

Por su parte, los microcréditos estarán destinados a quienes ya cuentan con un proyecto o emprendimiento y, tras una evaluación, podrán acceder a montos que van de 10 mil a 100 mil pesos.

Los créditos estarán estructurados en tres niveles:

De 10 mil a 30 mil pesos, con tasa de interés de cero por ciento y un plazo de 12 meses para pagar

De 30 mil pesos con un centavo a 70 mil, con tasa de interés del tres por ciento y plazo de 24 meses

De 70 mil pesos con un centavo a 100 mil, también con tasa del tres por ciento y plazo de 36 meses

El programa contará con un presupuesto de 500 millones de pesos y para garantizar que los recursos otorgados generen resultados, el FONDESO designará monitores, cada uno con 20 emprendimientos a su cargo, quienes supervisarán los avances y el uso correcto de los apoyos.

cehr