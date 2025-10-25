¡Planea tus traslados!

Metrobús: horario y estaciones cerradas este 26 de octubre por Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX

Metrobús ajustará su horario de servicio y cerrará algunas estaciones este domingo 26 de octubre con motivo de la Mega Procesión de Catrinas 2025

Conoce el horario y las estaciones del Metrobús con motivo de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX.
Conoce el horario y las estaciones del Metrobús con motivo de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX. Foto: Cuartoscuro / X, @MetrobusCDMX / La Razón
César Huerta

Con motivo de la Mega Procesión de Catrinas, el Metrobús ajustará su horario de servicio este domingo 26 de octubre; además, modificará sus operaciones en algunas líneas que avanzan sobre principales vialidades de la Ciudad de México.

Este año, el desfile celebra su duodécimo aniversario en punto de las 18:00 horas, en un evento que espera reunir a miles de personas disfrazadas de catrinas y catrines en el Ángel de la Independencia, desde donde avanzarán por Paseo de la Reforma, continuarán por Avenida Juárez, cruzarán el Eje Central Lázaro Cárdenas y se incorporarán a la Avenida 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Mega Procesión de Catrinas se lleva a cabo en la Ciudad de México desde el 2014.
Mega Procesión de Catrinas se lleva a cabo en la Ciudad de México desde el 2014. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué estaciones cerrará el Metrobús por la Mega Procesión de Catrinas?

Debido a las afectaciones viales, el Metrobús modificará sus rutas y cerrará algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7.

De 17:00 a 22:00 horas, suspenderá servicio en las estaciones:

Línea 1

  • Hamburgo
  • Reforma
  • Buenavista II

Línea 3

  • Mina
  • Hidalgo
  • Juárez
  • Balderas

Línea 4 - Ruta Norte

  • Buenavista IV
  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • México Tenochtitlán
  • Museo San Carlos
  • Hidalgo
  • Bellas Artes

Línea 4 - Ruta Sur

  • Buenavista IV
  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • México Tenochtitlán
  • Plaza de la República
  • Amajac

Línea 7

En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, cerrarán desde las 15:00 hasta las 22:00 horas la estaciones:

  • Hidalgo
  • El Caballito
  • Amajac
  • París
  • Reforma
  • Hamburgo
  • El Ahuehuete
  • El Ángel
  • La Diana
  • Chapultepec
  • Gandhi
  • Antropología
  • Auditorio
  • Campo Marte

Además de las afectaciones al segundo medio de transporte más utilizado en la capital, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé complicaciones al tránsito vehicular durante el desarrollo de la procesión, por las que compartió algunas rutas alternas, entre ellas:

  • Avenida Chapultepec
  • Avenida José María Izazaga
  • Avenida Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • Circuito Interior

Metro cerrará temprano la Línea 1 este domingo

En otras noticias sobre movilidad, el Metro de la Ciudad de México anunció que este domingo la Línea 1 cerrará temprano como parte de las pruebas con trenes para alistar la reapertura del tramo Chapultepec - Observatorio.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el servicio en la llamada “línea rosa” concluirá dos horas antes de lo habitual, es decir, a las 22:00 horas.

Por ello, advirtió a usuarios prever sus traslados, pues las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de Pantitlán y Chapultepec.

Para el traslado de pasajeros afectados, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio de apoyo en el tramo Pantitlán - Chapultepec a partir de las 22:00 y hasta las 24:00 horas.

