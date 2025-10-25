Metrobús: horario y estaciones cerradas este 26 de octubre por Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX

Conoce el horario y las estaciones del Metrobús con motivo de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX.

Con motivo de la Mega Procesión de Catrinas, el Metrobús ajustará su horario de servicio este domingo 26 de octubre; además, modificará sus operaciones en algunas líneas que avanzan sobre principales vialidades de la Ciudad de México.

Este año, el desfile celebra su duodécimo aniversario en punto de las 18:00 horas, en un evento que espera reunir a miles de personas disfrazadas de catrinas y catrines en el Ángel de la Independencia, desde donde avanzarán por Paseo de la Reforma, continuarán por Avenida Juárez, cruzarán el Eje Central Lázaro Cárdenas y se incorporarán a la Avenida 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Mega Procesión de Catrinas se lleva a cabo en la Ciudad de México desde el 2014. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué estaciones cerrará el Metrobús por la Mega Procesión de Catrinas?

Debido a las afectaciones viales, el Metrobús modificará sus rutas y cerrará algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7.

De 17:00 a 22:00 horas, suspenderá servicio en las estaciones:

Línea 1

Hamburgo

Reforma

Buenavista II

Línea 3

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

Línea 4 - Ruta Norte

Buenavista IV

Alcaldía Cuauhtémoc

México Tenochtitlán

Museo San Carlos

Hidalgo

Bellas Artes

Línea 4 - Ruta Sur

Buenavista IV

Alcaldía Cuauhtémoc

México Tenochtitlán

Plaza de la República

Amajac

Línea 7

En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, cerrarán desde las 15:00 hasta las 22:00 horas la estaciones:

Hidalgo

El Caballito

Amajac

París

Reforma

Hamburgo

El Ahuehuete

El Ángel

La Diana

Chapultepec

Gandhi

Antropología

Auditorio

Campo Marte

Además de las afectaciones al segundo medio de transporte más utilizado en la capital, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé complicaciones al tránsito vehicular durante el desarrollo de la procesión, por las que compartió algunas rutas alternas, entre ellas:

Avenida Chapultepec

Avenida José María Izazaga

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

Metro cerrará temprano la Línea 1 este domingo

En otras noticias sobre movilidad, el Metro de la Ciudad de México anunció que este domingo la Línea 1 cerrará temprano como parte de las pruebas con trenes para alistar la reapertura del tramo Chapultepec - Observatorio.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el servicio en la llamada “línea rosa” concluirá dos horas antes de lo habitual, es decir, a las 22:00 horas.

Por ello, advirtió a usuarios prever sus traslados, pues las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de Pantitlán y Chapultepec.

Para el traslado de pasajeros afectados, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio de apoyo en el tramo Pantitlán - Chapultepec a partir de las 22:00 y hasta las 24:00 horas.

