Metrobús: horario y estaciones cerradas este 26 de octubre por Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX

Con motivo de la Mega Procesión de Catrinas, el Metrobús ajustará su horario de servicio este domingo 26 de octubre; además, modificará sus operaciones en algunas líneas que avanzan sobre principales vialidades de la Ciudad de México.
Este año, el desfile celebra su duodécimo aniversario en punto de las 18:00 horas, en un evento que espera reunir a miles de personas disfrazadas de catrinas y catrines en el Ángel de la Independencia, desde donde avanzarán por Paseo de la Reforma, continuarán por Avenida Juárez, cruzarán el Eje Central Lázaro Cárdenas y se incorporarán a la Avenida 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
¿Qué estaciones cerrará el Metrobús por la Mega Procesión de Catrinas?
Debido a las afectaciones viales, el Metrobús modificará sus rutas y cerrará algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7.
De 17:00 a 22:00 horas, suspenderá servicio en las estaciones:
Línea 1
- Hamburgo
- Reforma
- Buenavista II
Línea 3
- Mina
- Hidalgo
- Juárez
- Balderas
Línea 4 - Ruta Norte
- Buenavista IV
- Alcaldía Cuauhtémoc
- México Tenochtitlán
- Museo San Carlos
- Hidalgo
- Bellas Artes
Línea 4 - Ruta Sur
- Buenavista IV
- Alcaldía Cuauhtémoc
- México Tenochtitlán
- Plaza de la República
- Amajac
Línea 7
En la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, cerrarán desde las 15:00 hasta las 22:00 horas la estaciones:
- Hidalgo
- El Caballito
- Amajac
- París
- Reforma
- Hamburgo
- El Ahuehuete
- El Ángel
- La Diana
- Chapultepec
- Gandhi
- Antropología
- Auditorio
- Campo Marte
Además de las afectaciones al segundo medio de transporte más utilizado en la capital, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé complicaciones al tránsito vehicular durante el desarrollo de la procesión, por las que compartió algunas rutas alternas, entre ellas:
- Avenida Chapultepec
- Avenida José María Izazaga
- Avenida Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- Circuito Interior
Metro cerrará temprano la Línea 1 este domingo
En otras noticias sobre movilidad, el Metro de la Ciudad de México anunció que este domingo la Línea 1 cerrará temprano como parte de las pruebas con trenes para alistar la reapertura del tramo Chapultepec - Observatorio.
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el servicio en la llamada “línea rosa” concluirá dos horas antes de lo habitual, es decir, a las 22:00 horas.
Por ello, advirtió a usuarios prever sus traslados, pues las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de Pantitlán y Chapultepec.
Para el traslado de pasajeros afectados, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio de apoyo en el tramo Pantitlán - Chapultepec a partir de las 22:00 y hasta las 24:00 horas.
