Asaltan a comensales en zona de popular restaurante en Jardines del Pedregal

Vecinos de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, reportaron un asalto a mano armada ocurrido en las inmediaciones del restaurante Niza Pedregal, ubicado junto a una sucursal de Starbucks, la repostería Mäcorina y a unos 350 metros de la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Razón, el atracó ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este domingo 26 de octubre, cuando los responsables despojaron a clientes de sus relojes.

Este diario buscó a personal de los establecimientos para conocer su versión de los hechos; sin embargo, señalaron que no podían ofrecer más detalles y calificaron el incidente como “algo insignificante”.

“Los oficiales ya se están encargando de lo que pasó, pero fue algo insignificante. No podemos dar ninguna información ”, respondió personal de uno de los negocios a este medio.

Hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México y de la alcaldía Álvaro Obregón, a cargo de Javier López Casarín, manejan la información de los hechos con total hermetismo.

