Atracan a cliente y el restaurante minimiza el delito

Comensales disfrutan de sus alimentos en el restaurante Niza Pedregal, hace una semana.

Vecinos de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, reportaron un asalto a mano armada en contra de un comensal del restaurante Niza Pedregal, hecho que el establecimiento intentó minimizar.

De acuerdo con distintas fuentes consultadas por La Razón, el atraco ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este domingo 26 de octubre.

Este diario buscó al restaurante para conocer su versión de los hechos; sin embargo, el personal señaló que no podía ofrecer más detalles y calificó el incidente como “algo insignificante”.

“Los oficiales ya se están encargando de lo que pasó, pero fue algo insignificante. No podemos dar ninguna información”, respondió el establecimiento a este medio de información.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los asaltantes hurtaron un reloj de alta gama a un cliente del restaurante Niza Pedregal, por lo que oficiales lo orientaron a presentar su denuncia formal.

3 robos de alhajas reportó la Fiscalía local en septiembre

Además, la dependencia indicó que ya da seguimiento a un vehículo color gris usado por los presuntos criminales para huir. Este monitoreo se llevó a cabo mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del circuito cerrado del establecimiento.

El restaurante Niza Pedregal, el cual es muy concurrido entre los vecinos de la zona y otros visitantes, está ubicado en el número 709 de la calle Cráter, junto a una sucursal de Starbucks, la repostería Mäcorina, y a unos 350 metros de la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal.

Niza se presenta como un negocio casual de tortas y antojitos mexicanos, con más de 40 años de tradición. Desde 2023, cuenta con otra sucursal ubicada en el número 247 de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, alcaldía Coyoacán.

En su página web, afirma que su misión es “procurar siempre el mejor ambiente, servicio y calidad en nuestros productos para ubicarnos como el restaurante de preferencia para nuestros clientes”.