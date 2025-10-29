Alistan espacios para cuidados de personas

Clara Brugada e integrantes de su gabinete, ayer, en conferencia.





El nuevo Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, que promete ser el más grande del país, contempla mil 116 nuevos equipamientos, agrupados en 316 espacios, que serán construidos durante este sexenio, anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En conferencia por el Día Internacional de los Cuidados, la mandataria presentó en qué consisten las acciones que realizará durante su Gobierno para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en las labores de cuidado.

“Históricamente se ha puesto en el centro de la vida lo productivo. Ahora queremos poner en el centro la reproducción y sostenimiento de la vida”, afirmó.

La ciudad contará con mil 116 equipamientos de cuidados, mil de ellos agrupados en 200 Casas de las 3R del Cuidado, que se refiere a la revaloración, reducción y redistribución del trabajo de cuidados.

Los otros 116 centros consisten en 16 asilos y 100 Cuneros Comunitarios, guarderías operadas por sociedades cooperativas del cuidado infantil.

Cada una de las 200 Casas de las 3R albergará un centro de cuidado y desarrollo infantil, una casa de día para adultos mayores, entre otros espacios, lo que suma un total de mil equipamentos.