Marchas y bloqueos en CDMX HOY 19 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Integrantes de la CNTE frente al edificio de la Segob.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Integrantes de la CNTE frente al edificio de la Segob. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 19 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 19 de junio se prevén tres concentraciones y tres citas.

Marchas

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia a partir de las 10:00 con destino a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: a las 11:00 hrs. se prevé otra actividad en la SEP de Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez).

Concentraciones

Laboratorio 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Comunidad Artística y Poética de México : En la Fundación Casa del Poeta I.A.P. (Av. Álvaro Obregón No. 73, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00.

Colectivo Solidario Militante “Va por Cuba” : En el inmueble de Av. Emiliano Zapata No. 47, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez, desde las 18:00.

Frente por la Vivienda Joven : En el inmueble de República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, durante el día.

Liberum A.C.: En la Glorieta de los Insurgentes (Av. Insurgentes Sur, Col. Roma, Alc. Cuauhtémoc), durante el día.

Citas Agendadas

Asamblea de Barrios Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa : En la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.

Vecinos del Pueblo de Xoco : En City Towers Green y Black (Av. Popocatépetl No. 415, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez), desde las 12:00.

Vecinos de la Colonia Chalma de Guadalupe de la Alcaldía Gustavo A. Madero: En la Comisión Nacional del Agua (Av. Río Churubusco No. 650, Col. Carlos Zapata Vela, Alc. Iztacalco), durante el día.

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