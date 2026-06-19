¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 19 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY viernes 19 de junio

Integrantes de la CNTE frente al edificio de la Segob.
Integrantes de la CNTE frente al edificio de la Segob. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Integrantes de la CNTE frente al edificio de la Segob.
Integrantes de la CNTE frente al edificio de la Segob. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 19 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 19 de junio se prevén tres concentraciones y tres citas.

Marchas

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia a partir de las 10:00 con destino a la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: a las 11:00 hrs. se prevé otra actividad en la SEP de Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez).

Concentraciones

  • Laboratorio 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Comunidad Artística y Poética de México: En la Fundación Casa del Poeta I.A.P. (Av. Álvaro Obregón No. 73, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc), desde las 17:00.
  • Colectivo Solidario Militante “Va por Cuba”: En el inmueble de Av. Emiliano Zapata No. 47, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez, desde las 18:00.
  • Frente por la Vivienda Joven: En el inmueble de República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, durante el día.
  • Liberum A.C.: En la Glorieta de los Insurgentes (Av. Insurgentes Sur, Col. Roma, Alc. Cuauhtémoc), durante el día.

Citas Agendadas

  • Asamblea de Barrios Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa: En la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00.
  • Vecinos del Pueblo de Xoco: En City Towers Green y Black (Av. Popocatépetl No. 415, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez), desde las 12:00.
  • Vecinos de la Colonia Chalma de Guadalupe de la Alcaldía Gustavo A. Madero: En la Comisión Nacional del Agua (Av. Río Churubusco No. 650, Col. Carlos Zapata Vela, Alc. Iztacalco), durante el día.

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