Planean exhumar los cuerpos de 75 fosas comunes del Panteón de Dolores

Vista de una zona del Panteón Civil de Dolores, el pasado martes.

En la segunda semana de noviembre comenzará el Plan de Recuperación de más de 20 mil cuerpos sepultados en las 75 fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, en Miguel Hidalgo, para identificarlos y ser entregados a sus familias, informaron madres buscadoras de la Ciudad de México.

Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, indicó que a partir del 18 de noviembre se abrirá cada fosa común del cementerio. Celebró que este proyecto arranque de la mano de madres buscadoras y expertos solidarios.

“Es algo que se venía exigiendo a la Fiscalía desde hace muchísimos años para localizar casos de larga data y por fin se está materializando.

“Son más de 20 mil cuerpos en 75 fosas. Se espera que se puedan exhumar a todos para darles identidad”, declaró a La Razón la madre de la joven de 21 años Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida en julio de 2020.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el 28 de abril pasado la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030.

De acuerdo con el Módulo de Fosas Comunes, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), para abril de 2024 había 19 mil 203 cuerpos o fragmentos que terminaron inhumados en las fosas comunes de este camposanto.

Por otro lado, al cierre de octubre de 2025 en la capital mexicana hay siete mil 200 personas desaparecidas y que no han sido localizadas, muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, también de la CNB.

Lo anterior sugiere que hay una posible cifra negra de personas desaparecidas en la Ciudad de México de casi el triple de casos oficiales, o que en estas fosas comunes hay miles de personas desaparecidas cuyo origen está fuera de la ciudad o el país, que ya superó los 133 mil desaparecidos.

15 niveles de las fosas comunes serán exhumados para estudiar los restos

75 fosas comunes en el panteón contienen los 20 mil restos sin identificar

“Si en la ciudad hay más de siete mil desaparecidos y más de 20 mil cuerpos en las fosas, el Gobierno federal tiene que tomar en cuenta esto para que estas personas puedan ser devueltas a sus hogares. Algunas de ellas pueden ser de otros estados o inclusive migrantes”, comentó Jaqueline Palmeros.

Carolina Espinoza, buscadora del mismo colectivo, indicó que este proyecto comenzará con una fosa piloto de 15 niveles, la cual alberga los restos de personas enterradas entre 2015 y 2017.

“Se abrirá el primer nivel que tiene 27 cuerpos, cuatro de ellos ya fueron identificados y los otros están por identificar. Se abrirán del nivel 15 hacia abajo, hasta llegar hasta el primer nivel”, explicó Carolina Espinoza, quien busca a su esposo, Ignacio Santiago Pérez, desaparecido también desde julio de 2020.

“En esta fosa se espera el retiro de 286 cuerpos, 65 de los cuales ya tienen una posible identidad y los demás tendrán que someterse a pruebas genéticas, de antropología forense y de odontología”, agregó Jaqueline Palmeros.

En las instalaciones de la Secretaría de Gobierno local, las autoridades de la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) y el Gobierno capitalino presentaron este programa, anunciado el 28 de abril, a madres buscadoras.

Ese día, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, indicó que la iniciativa estaría lista para agosto y forma parte de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030.

“Estamos trabajando en un plan muy concreto de recuperaciones controladas y análisis de restos. Vamos a priorizar los casos donde ya hay diversas hipótesis de identificación”, comentó Alcalde Luján durante la presentación de la estrategia.

Los cuerpos recuperados serán albergados en el Centro de Resguardo Temporal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y Tratamiento Forense local (CRT), el cual será inaugurado en noviembre, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En un predio de una hectárea y con una capacidad para albergar más de cinco mil cuerpos frescos y más de cuatro mil osarios para el resguardo individual de restos óseos, el centro promete una inhumación, digna y adecuada de las personas fallecidas en un sólo lugar, hasta su identificación y entrega.

LAS ANGUSTIAS. Mientras se construye el CRT, el Plan de Recuperación del Panteón de Dolores se realizará en instalaciones del Incifo; sin embargo, a madres de Una Luz en el Camino les preocupa la labor de esta dependencia.

A mediados de junio trabajadores denunciaron el trato inhumano de los cuerpos que llegan al Incifo para ser reconocidos, por parte de Andrés Oriol Morales, subdirector de Tanatología. Una serie de fotos y videos mostraron al funcionario jugando con restos, como fingiendo tomar agua de un cráneo.

Un mes después del escándalo, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México removió de su cargo a la directora del instituto, Patricia Crespo, pero Oriol Morales permanece como subdirector.

“El Centro de Resguardo nos lo están quedando a deber. Estamos preocupados por la denuncia penal colectiva por los maltratos en el Incifo. Mientras no se arranque la problemática de raíz y Andrés Oriol siga trabajando ahí, no hay certeza de que se acaben las malas praxis”, comentó Jaqueline Palmeros.

Otra preocupación del colectivo de búsqueda son los recursos y tiempo que se destinarán para el análisis de los 20 mil cuerpos del Panteón de Dolores.

“No conocemos el presupuesto que se determinó para el proyecto. Esto nos deja dudas de si realmente les alcanzará para tener los materiales que se necesitan para identificar los cuerpos. No nos dieron un tiempo para los resultados de las pruebas. Tal vez sean años”, comentó la activista.

No obstante, Jaqueline Palmeros enfatizó en la importancia de esta iniciativa. “Ojalá todas estas personas puedan regresar a casa y que entre ellas estén las personas que estamos buscando”, dijo.