Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 4 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 4; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/wpTiybpmNi — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

No hay avance en la línea 3

La L3 está detenida completamente, por eso hay afluencia, inútiles.

Línea 3 diario tiene afluencia alta, tren a revisión, se caen sombrillas, almohadas, diario es un puto pretexto diferente

Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2025

¿Qué pasa en la Línea 9?

La Línea 9 que corre desde Tacubaya a Pantitlán presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

Línea 9, leeeeeenta

Línea 9 con mega retraso tomen precauciones 10 minutos de pantitlan a puebla y aun no avanza

¿¿Qué pasa ahora en línea 9??

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha lenta, usuarios afirman que el metro avanza con regularidad en dirección Buenavista hasta la estación Deportivo Oceanía, cuando se vuelve bastante lento el servicio.

¿A qué hora piensas pasar en la línea b?

Línea B llevaba buen avance, nada más llegamos a deportivo Oceanía y de ahí va con sus calmas

La línea B empezó a pararse antes de Oceanía, el conductor viene frenando cada 10 segundos

Buen día. Al momento la Línea B no presenta averías, hay afluencia de la hora. Anticipa tu salida. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2025

