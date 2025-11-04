¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Descubre el avance de los trenes en el metro de CDMX HOY
Descubre el avance de los trenes en el metro de CDMX HOY
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 4 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 4; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12.

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

  • No hay avance en la línea 3
  • La L3 está detenida completamente, por eso hay afluencia, inútiles.
  • Línea 3 diario tiene afluencia alta, tren a revisión, se caen sombrillas, almohadas, diario es un puto pretexto diferente

¿Qué pasa en la Línea 9?

La Línea 9 que corre desde Tacubaya a Pantitlán presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

  • Línea 9, leeeeeenta
  • Línea 9 con mega retraso tomen precauciones 10 minutos de pantitlan a puebla y aun no avanza
  • ¿¿Qué pasa ahora en línea 9??

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha lenta, usuarios afirman que el metro avanza con regularidad en dirección Buenavista hasta la estación Deportivo Oceanía, cuando se vuelve bastante lento el servicio.

  • ¿A qué hora piensas pasar en la línea b?
  • Línea B llevaba buen avance, nada más llegamos a deportivo Oceanía y de ahí va con sus calmas
  • La línea B empezó a pararse antes de Oceanía, el conductor viene frenando cada 10 segundos

