Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 4 de noviembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 4; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12.
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.
- No hay avance en la línea 3
- La L3 está detenida completamente, por eso hay afluencia, inútiles.
- Línea 3 diario tiene afluencia alta, tren a revisión, se caen sombrillas, almohadas, diario es un puto pretexto diferente
¿Qué pasa en la Línea 9?
La Línea 9 que corre desde Tacubaya a Pantitlán presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.
- Línea 9, leeeeeenta
- Línea 9 con mega retraso tomen precauciones 10 minutos de pantitlan a puebla y aun no avanza
- ¿¿Qué pasa ahora en línea 9??
¿Qué pasa en la Línea B?
La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha lenta, usuarios afirman que el metro avanza con regularidad en dirección Buenavista hasta la estación Deportivo Oceanía, cuando se vuelve bastante lento el servicio.
- ¿A qué hora piensas pasar en la línea b?
- Línea B llevaba buen avance, nada más llegamos a deportivo Oceanía y de ahí va con sus calmas
- La línea B empezó a pararse antes de Oceanía, el conductor viene frenando cada 10 segundos
