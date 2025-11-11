Asaltan joyería en plaza comercial de San Jerónimo, alcaldía Álvaro Obregón; hay un detenido

Un detenido por robo a joyería en Plaza San Jerónimo de Álvaro Obregón.

Relojes, pulseras y cadenas de oro, fue el botín con el que presuntos asaltantes huyeron este martes tras robar una joyería en la plaza comercial San Jerónimo, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron al interior del centro comercial, donde se registraron al menos dos disparos.

En su informe, la corporación detalló que agentes en las inmediaciones de Periférico Sur y San Jerónimo se apersonaron al lugar para entrevistar a personal de la joyería, quienes refirieron que “varios sujetos” ataviados con capuchas sustrajeron diversos artículos tras romper las vitrinas exhibidoras.

Al percatarse del robo, un custodio de una empresa de traslado de valores realizó dos disparos al techo, por los que no se reportaron personas lesionadas.

Mientras tanto, los responsables huyeron del lugar y ya son buscados mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el fin de identificarlos y dar con su paradero.

“Los uniformados orientaron al gerente de la tienda a presentar su denuncia formal y dieron parte de lo ocurrido al agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las indagatorias del caso”, añadió la SSC.

Cae presunto asaltante en la alcaldía Venustiano Carranza

Horas después del asalto, el secretario de seguridad, Pablo Vázquez Camacho, informó que uno de los presuntos responsables fue detenido en la alcaldía Venustiano Carranza.

En la red social X, el jefe policíaco detalló que la captura ocurrió tras una persecución y que al individuo, relacionado con otros tres atracos a establecimientos, le aseguraron algunos de los artículos robados.

Añadió que continúan las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) “para detener a todos los involucrados y que éste y los demás casos no queden impunes”.

En su publicación, Vázquez Camacho compartió una fotografía del detenido y otra de las piezas recuperadas, entre ellas relojes; también se observa un arma de fuego, aunque por sus dimensiones podría tratarse de una réplica.

