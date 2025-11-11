Suman 99 víctimas y 78 acuerdos reparatorios por pipazo en Puente de la Concordia

Suman 57 heridos tras explosión de pipa en puente de La Concordia, 19 en estado grave: Clara Brugada

A dos meses de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que se han identificado 99 víctimas individuales, entre personas lesionadas, fallecidas y con afectaciones materiales derivadas del siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Bertha Alcalde Luján explicó que los casos se investigan bajo diversas tipificaciones penales, incluyendo lesiones culposas, homicidio culposo y daños materiales.

“Hoy en día tenemos identificadas a 99 víctimas individuales; aquí tenemos casos de distintos tipos de lesiones, se investiga el delito de lesiones culposas, casos de fallecimiento (que son 32— y casos también de daños materiales en donde no hubo lesiones”, señaló Alcalde Luján.

De acuerdo con la funcionaria, 32 personas perdieron la vida a consecuencia del estallido de la pipa perteneciente a la empresa Transportadora Silza, la cual volcó y explotó al circular sobre el distribuidor vial. La tragedia provocó una onda expansiva que afectó viviendas, vehículos y negocios cercanos, además de causar heridas de gravedad a decenas de personas.

Hasta la fecha, 78 víctimas y familiares han logrado acuerdos reparatorios con la empresa responsable. En la última semana se concretaron 51 acuerdos adicionales, que se suman a los 27 alcanzados previamente.

La fiscal no detalló los montos de compensación, pero aclaró que los convenios se realizan dentro del marco de los mecanismos alternativos de justicia previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“En los casos de delitos culposos, si se celebran acuerdos reparatorios en todos los casos, no tendría que haber una imputación o una vinculación a proceso. Pero eso va a depender de la voluntad de las víctimas para definir cuál será la ruta procesal”, puntualizó Alcalde Luján.

Respecto a los menores afectados, la fiscal informó que ya se estableció contacto con los familiares del menor de dos años de edad, quien recientemente fue dado de alta. El niño perdió a su madre, Tiffany Odette, y a su abuelo Misael Cano, ambos fallecidos en el siniestro.

También se dio a conocer que la menor de dos años, continúa su recuperación en el Hospital en Galveston, Texas, donde recibe atención especializada gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau.

Mientras continúan los procesos de mediación y reparación, la FGJ-CDMX mantiene abierta la investigación para determinar las causas exactas del accidente y las responsabilidades legales correspondientes.

