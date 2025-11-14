GAM estrena paraíso urbano en Cuautepec

Aspecto de uno de los espacios más atractivos: la pista de hielo, en el nuevo EDEN.

La alcaldía Gustavo A. Madero abrió un nuevo espacio en una de las zonas más vulnerables, que permitirá fortalecer el tejido social, en razón de que cuenta con espacios para la cohesión familiar y, particularmente, enfocado en las niñas y niños y en los jóvenes en su conjunto.

En un esfuerzo por llevar alegría, deporte y cultura a cada rincón de la alcaldía Gustavo A. Madero, el alcalde Janecarlo Lozano inauguró el segundo Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN), ahora en Cuautepec.

En menos de un año, esta zona vulnerable de la Ciudad de México ve renacer un lugar pensado para toda la familia, donde niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar de momentos de esparcimiento, aprendizaje y deporte.

El alcalde Janecarlo Lozano, en la inauguración del segundo EDEN, ayer, a quien acompañan familias maderenses. ı Foto: Especial

El Dato: SE ESTIMA que en la zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, habita más de medio millón de personas y la mayoría de ellas son mujeres.

El EDEN Juventino Rosas, ubicado en las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza, no es un parque cualquiera, puesto que aquí conviven la naturaleza, el entretenimiento y la inclusión.

Los visitantes se encontrarán con una pista de hielo gratuita, diseñada para que hasta 100 personas patinen al mismo tiempo, con préstamo de patines incluido y gradas para que los papás puedan disfrutar del espectáculo mientras supervisan a los pequeños.

“El EDEN Juventino Rosas tiene la infraestructura más avanzada y se convierte en un estándar de cómo deben ser los parques públicos de ahora en adelante. Además, este espacio tiene algo único que representará el corazón de Cuautepec y la visión de nuestro Gobierno: que estamos construyendo una pista de hielo que estará abierta los 365 días del año de manera gratuita para todas y para todos”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

100 personas pueden patinar a la vez en la pista de hielo

A la inauguración de este espacio, a la que acudieron miles de vecinos, asistió el secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Raúl Basulto, en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La diversión ahí continúa con la tirolesa, pump track con bicicletas gratuitas, juegos infantiles accesibles para niños con discapacidad, caballitos y columpios, así como canchas de futbol con pasto sintético, basquetbol y voleibol. Los espacios verdes se han rehabilitado completamente, con árboles recién sembrados, plantas endémicas, andadores y una trotapista, rodeados de más de 300 luminarias que le dan vida a la experiencia en las tardes.

EDEN no se queda sólo en la diversión, pues los salones de usos múltiples recibirán clases de yoga, karate, boxeo, ajedrez y otras actividades para adultos jóvenes y mayores, fomentando la cultura, el deporte y la convivencia familiar. “Estamos construyendo el derecho a la felicidad y demostrando que también es una política pública, que la dignidad se expresa a través del espacio público, que una colonia cambia cuando se llena de vida”, añadió el alcalde.

El segundo EDEN de Gustavo A. Madero no sólo es un espacio de entretenimiento, sino un punto de encuentro para la esperanza, un lugar donde la ciudad se transforma en un hogar más amable y lleno de vida, se destacó.

Las autoridades subrayaron que caminar entre sus andadores, sentir la brisa mientras los pequeños se deslizan en la tirolesa o disfrutar de un día de patinaje en la pista de hielo, hace que sea imposible no querer conocerlo.

Para quienes no lo hayan visitado aún, este fin de semana es la oportunidad para descubrir el EDEN que la Ciudad de México estaba esperando: un lugar donde la diversión, la cultura y la naturaleza se dan la mano.