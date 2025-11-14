Reeligen a Rafael Guerra Álvarez para un tercer periodo al frente del TSJ de CDMX

Por tercera ocasión consecutiva, el magistrado Rafael Guerra Álvarez fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México, tras obtener más de las dos terceras partes de los votos en la Sesión Extraordinaria de Magistradas y Magistrados celebrada este viernes.

Con 60 sufragios a favor, Guerra Álvarez continuará al frente del órgano judicial capitalino para el periodo comprendido del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027.

La sesión, que inició al mediodía y concluyó pasadas las 15:00 horas, se desarrolló en un ambiente de tensión y expectativa, ya que la elección enfrentó a Guerra Álvarez con otros cuatro magistrados: Celia Marín Sasaki, Rosalba Guerrero Rodríguez, Arturo García Salcedo y Alejandro Sentíes Carriles.

Tras el conteo final, el auditorio estalló en gritos y aplausos, coreando “Presidente, presidente”, lo que obligó a las autoridades a pedir calma para garantizar el orden y la transparencia del proceso.

Guerra Álvarez logró superar el umbral legal de 53 votos, requisito establecido por la Ley Orgánica del TSJ para la elección de su presidente.

Más temprano, trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México iniciaron un paro laboral para protestar contra la propuesta de aumento salarial del 10 por ciento, que consideran insuficiente frente a su petición original del 20 por ciento.

Además, demandaron mejores condiciones laborales y la no reelección de Rafael Guerra Álvarez, actual presidente del TSJ.

¿Quién es Rafael Guerra Álvarez?

Rafael Guerra Álvarez es maestro en Derecho por la UNAM y en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, además de contar con estudios de posgrado en Ciencias Penales Comparadas y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona y el Instituto de Estudios Judiciales.

También es doctor en Ciencias Penales y especialista en justicia para adolescentes, ciencias forenses, derecho penal y materia judicial.

A lo largo de su carrera, Guerra Álvarez ha ocupado diversos cargos clave dentro del sistema judicial de la Ciudad de México, entre ellos Secretario de Acuerdos, Juez por ministerio de ley, Juez, Magistrado por ministerio de ley, Magistrado de la Séptima Sala Penal, y Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Además, su trayectoria incluye una etapa en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde se desempeñó como oficial mecanógrafo del Ministerio Público y agente del Ministerio Público entre 1988 y 1991.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR