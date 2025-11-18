UNAM ante la adversidad

Paros, amenazas de bomba y asesinato no paralizan a la UNAM: Rector Lomelí

El rector destacó que, pese a incidentes recientes, la UNAM mantiene sus funciones esenciales y refuerza comunicación, seguridad y atención a su comunidad

Moisés Eduardo Selman Lama, académico e investigador chileno, recibió de manos de Leonardo Lomelí, la "Investidura de Doctor Honoris Causa 2025”
Por:
Claudia Arellano

Los paros de actividades en algunas facultades, las más de 40 amenazas de bomba y el asesinato de un alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur no paralizan a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Ante el claustro de directores de entidades académicas, funcionarios, trabajadores sindicalizados, embajadores de diferentes países en México y algunos servidores públicos del gobierno federal, Lomelí admitió: Hemos experimentado pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir, pero la universidad nacional no se paraliza".

Al encabezar la ceremonia de investidura de Doctor Honoris Causa a 14 personajes destacados de diferentes áreas del conocimiento, enfatizó que su administración “atiende, evalúa, corrige cuando es necesario y reafirma su disposición para establecer canales de comunicación, buscar la verdad y garantizar la seguridad de sus integrantes. Por eso, esta sesión solemne”.

Este reconocimiento de académicos, dijo “no es una causa en medio de la adversidad, sino una respuesta clara ante ella”.

Frente a las turbulencias, la incertidumbre y “las situaciones difíciles que hemos atravesado”, aseveró que está ceremonia conmemora y divulga las obras materiales e intelectuales de quienes generan conocimiento aplicado e impulsan la esperanza desde diversas latitudes.

Manifestó que vivimos una época en la que la información circula a velocidades y volúmenes inéditos, pero la legitimidad de ciertas narrativas e instituciones se erosiona.

“Mientras que la ciencia alcanza descubrimientos extraordinarios que mejoran la calidad de vida y nuestras capacidades de entendimiento, surgen nuevas formas de indolencia, inequidad y exclusión”.

Señaló que la tecnología conecta más que nunca y al mismo tiempo aísla, generando consecuencias emocionales y sociales que apenas comenzamos a dilucidar.

Frente a ese escenario, dijo, la UNAM ayuda a resolver estos problemas mediante una hoja de ruta clara y consensuada.

MSL

