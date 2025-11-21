Cae el ‘Golden Boy’, principal operador de ‘Los Rodolfos’, tras cateos en Tlalpan y Xochimilco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo identificado como “Los Rodolfos”, durante tres cateos realizados en inmuebles ubicados en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.
Los detenidos fueron:
- Yair Antonio ”N”, alias "Golden Boy" identificado como principal operador del grupo, relacionado con los delitos de narcomenudeo, tala ilegal de árboles, homicidio, extorsión y despojo de predios
- José “N”, quien lideraba al grupo de golpeadores para hacer los despojos
- Isair “N”, quien fungía como líder de sicarios
Tras su aprehensión, los probables implicados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.
Durante los 3 cateos, las autoridades aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips para teléfonos celulares.
De acuerdo con las líneas de investigación, “Los Rodolfos” es un grupo generador de violencia relacionado con narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras.
“Su desarticulación forma parte de los esfuerzos del Gabinete para la Construcción de la Paz, Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México para reducir los delitos de alto impacto”, informó la SSC-CDMX en un comunicado.
JVR