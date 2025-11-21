Cae el ‘Golden Boy’, principal operador de ‘Los Rodolfos’, tras cateos en Tlalpan y Xochimilco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo identificado como “Los Rodolfos”, durante tres cateos realizados en inmuebles ubicados en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.

Los detenidos fueron:

Yair Antonio ”N”, alias " Golden Boy " identificado como principal operador del grupo, relacionado con los delitos de narcomenudeo, tala ilegal de árboles , homicidio , extorsión y despojo de predios

José “N”, quien lideraba al grupo de golpeadores para hacer los despojos

Isair “N”, quien fungía como líder de sicarios

Tras su aprehensión, los probables implicados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Durante los 3 cateos, las autoridades aseguraron 385 dosis de probable droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips para teléfonos celulares.

De acuerdo con las líneas de investigación, “Los Rodolfos” es un grupo generador de violencia relacionado con narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

“Su desarticulación forma parte de los esfuerzos del Gabinete para la Construcción de la Paz, Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México para reducir los delitos de alto impacto”, informó la SSC-CDMX en un comunicado.

