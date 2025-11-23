Cierre por mantenimiento del Metrobús: ¿Qué estaciones están cerradas este lunes 24 de noviembre?

Este 21 de noviembre el Metrobús de la CDMX anunció que realizarán un cierre temporal en distintas estaciones de tres líneas, con la finalidad de realizar mantenimiento mayor a las instalaciones.

El Metrobús de la CDMX anunció que realizarán trabajos en distintas estaciones como retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, además de instalación eléctrica e iluminación.

Estas mejoras de mantenimiento mayor no se pueden realizar mientras el Metrobús brinda servicio, por lo que se cerrarán algunas estaciones por seguridad de los usuarios que utilizan este medio de transporte.

Comunicado del Metrobús ı Foto: X: @MetrobusCDMX

¿Qué estaciones del Metrobús están cerradas HOY?

La tarjeta informativa señala que el Metrobús realizará un cierre de estaciones para poder realizar mejoras de mantenimiento mayor en las estaciones de la línea 1, 2 y 5.

Este lunes 24 de noviembre se encuentran cerradas la estaciones Deportivo 18 de Marzo y Revolución de la Línea 1, mientras que de la Línea 5 las estaciones 5 de Mayo y El Coyol.

Cierre de estaciones Metrobús Línea 1 ı Foto: X: @MetrobusCDMX

En cuanto a la Línea 2 la estación Iztacalco se encuentra cerrada todo el día, mientras que Rojo Gómez solo estará cerrada desde las 22:00 horas al cierre.

Cierre de estaciones del Metrobús ı Foto: X: @MetrobusCDMX

De acuerdo con el comunicado, las fechas y estaciones que cerrarán en ambos sentidos de la Línea 1 son :

Deportivo 18 de Marzo del 24 al 26 de noviembre

Revolución 24 y 25 de diciembre

Nuevo León y Río Churubusco 25 y 26 de noviembre

Euzkaro y Doctor Gálvez 26 y 27 de noviembre

Plaza de la República y La Piedad 27 y 28 de noviembre

En cuanto a la Línea 2, la estación afectada en ambos sentidos por mantenimiento mayor será Iztacalco del 19 de noviembre al 5 de diciembre, mientras que la estación Rojo Gómez tentrá mantenimiento nocturno del 24 al 28 de noviembre desde las 22:00 horas al cierre.

En la Línea 5 las fechas y estaciones cerradas en dirección Río de los Remedios serán:

5 de Mayo y El Coyol 24 de noviembre

San Juan de Aragón y Talismán 25 de noviembre

Oriente 101 y Río Consulado 26 de noviembre

Preparatoria 3 y Río de Guadalupe 27 de noviembre

Victoria y Río Santa coleta 28 de noviembre

Mientras que dirección Preparatoria 1 de la Línea 5 serán las siguientes fechas y estaciones:

Oriente 101 y Río Consulado 1 de diciembre

San Juan de Aragón y Talismán 2 de diciembre

5 de Mayo y El Coyol 3 de diciembre

Victoria y Río Santa coleta 4 de diciembre

Preparatoria 3 y Río de Guadalupe 5 de diciembre