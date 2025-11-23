Cierre por mantenimiento del Metrobús: ¿Qué estaciones están cerradas este lunes 24 de noviembre?

Este 21 de noviembre el Metrobús de la CDMX anunció que realizarán un cierre temporal en distintas estaciones de tres líneas, con la finalidad de realizar mantenimiento mayor a las instalaciones.
El Metrobús de la CDMX anunció que realizarán trabajos en distintas estaciones como retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, además de instalación eléctrica e iluminación.
Estas mejoras de mantenimiento mayor no se pueden realizar mientras el Metrobús brinda servicio, por lo que se cerrarán algunas estaciones por seguridad de los usuarios que utilizan este medio de transporte.
¿Qué estaciones del Metrobús están cerradas HOY?
La tarjeta informativa señala que el Metrobús realizará un cierre de estaciones para poder realizar mejoras de mantenimiento mayor en las estaciones de la línea 1, 2 y 5.
Este lunes 24 de noviembre se encuentran cerradas la estaciones Deportivo 18 de Marzo y Revolución de la Línea 1, mientras que de la Línea 5 las estaciones 5 de Mayo y El Coyol.
En cuanto a la Línea 2 la estación Iztacalco se encuentra cerrada todo el día, mientras que Rojo Gómez solo estará cerrada desde las 22:00 horas al cierre.
De acuerdo con el comunicado, las fechas y estaciones que cerrarán en ambos sentidos de la Línea 1 son :
- Deportivo 18 de Marzo del 24 al 26 de noviembre
- Revolución 24 y 25 de diciembre
- Nuevo León y Río Churubusco 25 y 26 de noviembre
- Euzkaro y Doctor Gálvez 26 y 27 de noviembre
- Plaza de la República y La Piedad 27 y 28 de noviembre
En cuanto a la Línea 2, la estación afectada en ambos sentidos por mantenimiento mayor será Iztacalco del 19 de noviembre al 5 de diciembre, mientras que la estación Rojo Gómez tentrá mantenimiento nocturno del 24 al 28 de noviembre desde las 22:00 horas al cierre.
En la Línea 5 las fechas y estaciones cerradas en dirección Río de los Remedios serán:
- 5 de Mayo y El Coyol 24 de noviembre
- San Juan de Aragón y Talismán 25 de noviembre
- Oriente 101 y Río Consulado 26 de noviembre
- Preparatoria 3 y Río de Guadalupe 27 de noviembre
- Victoria y Río Santa coleta 28 de noviembre
Mientras que dirección Preparatoria 1 de la Línea 5 serán las siguientes fechas y estaciones:
- Oriente 101 y Río Consulado 1 de diciembre
- San Juan de Aragón y Talismán 2 de diciembre
- 5 de Mayo y El Coyol 3 de diciembre
- Victoria y Río Santa coleta 4 de diciembre
- Preparatoria 3 y Río de Guadalupe 5 de diciembre