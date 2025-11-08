‘¡Sí, señora, viene bien!’: el grito colectivo que volvió viral al Metrobús más solidario de la CDMX

Pasajeros del Metrobús apoyan a joven ebrio en llamada con su mamá y enternecen las redes

En la Ciudad de México, los pasajeros del Metrobús protagonizaron uno de esos momentos que solo pueden ocurrir en el transporte público capitalino: un joven aparentemente en estado de ebriedad llamó a su mamá para asegurarle que estaba bien y todo el vagón decidió respaldarlo con entusiasmo.

El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra al chico hablando por teléfono y diciendo con voz entrecortada: “No, ma, vengo bien, vengo en el Metrobús”. Al escuchar eso, varios pasajeros comenzaron a responder entre risas y gritos: “¡Sí, señora, viene bien!”, confirmando la versión del joven ante su preocupada madre.

La escena, ocurrida en una unidad del Metrobús CDMX —aunque aún no se ha identificado la línea exacta—, fue capturada por otro usuario que no pudo contener la risa ante la solidaridad colectiva del momento.

En pocos segundos, la grabación se llenó de carcajadas y empatía: nadie juzgó al joven; al contrario, todos lo ayudaron a “convencer” a su mamá de que iba perfectamente bien.

El clip se compartió originalmente en TikTok, donde acumuló miles de reproducciones en pocas horas y generó todo tipo de comentarios.

Algunos usuarios celebraron la buena vibra del transporte público chilango, mientras otros bromeaban con que “solo en México la gente te ayuda a mentirle a tu mamá con amor”.

Aunque no se sabe quién es el protagonista, el momento captó la esencia del humor mexicano: esa mezcla de complicidad, ternura y picardía que convierte una situación cotidiana en un fenómeno viral.

Entre risas y gritos de apoyo, los pasajeros demostraron que la CDMX puede ser caótica, pero también está llena de gente que sabe hacer comunidad incluso en los vagones del Metrobús.

El video sigue circulando en TikTok y X, donde usuarios lo han bautizado como “El Metrobús solidario”. Una prueba más de que, en internet, los momentos más simples —y más humanos— son los que terminan conquistando a todos.

MSL