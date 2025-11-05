Durante un concierto en vivo de la banda mexicana Maná en Dallas, Texas, el baterista Alex González protagonizó una caída que rápidamente se hizo viral en redes sociales. El momento tuvo lugar el pasado fin de semana en el American Airlines Center, como parte del Vivir Sin Aire Tour.

Lo que más sorprendió al público fue la actitud positiva y relajada que tuvo El Animal, como es conocido el artista de 56 años.

Baterista de Maná sufre tremenda caída en pleno concierto | VIDEO

Mientras Alex González, baterista de Maná, interpretaba uno de los temas clásicos de la banda, perdió el equilibrio durante un salto y terminó cayendo al suelo frente a los asistentes. Según los videos compartidos en redes sociales como TikTok, el músico golpeó de forma enérgica sobre la batería mientras tocaban su reconocido tema “Déjame entrar”.

Al aterrizar, se resbaló y cayó de espaldas sobre su instrumento, lo que generó sorpresa entre el público. En las grabaciones se aprecia que el vocalista Fher Olvera no se percató de lo que ocurrió con su compañero, lo que generó más risas entre los usuarios.

Afortunadamente, la caída no tuvo consecuencias graves. Tras unos segundos, Alex González se reincorporó rápidamente y, aunque algunas piezas de la batería cayeron al suelo, continuó con la presentación sin interrumpir el concierto.

Los asistentes, entre reacciones de sorpresa y ligera preocupación por su bienestar físico, aplaudieron y vitorearon al baterista de Maná cuando se levantó y siguió tocando como si nada hubiera pasado, demostrando su compromiso con el show.

Alex, baterista de Maná, aclara qué pasó durante el concierto

Hoy, tras los conciertos del fin de semana en Dallas, Alex González, baterista de Maná, compartió varias fotografías en redes sociales donde se le ve rockeando. El músico agradeció a los fans por el apoyo y se tomó un momento para hablar de su tremenda caída.

“DATO: En el primer concierto me caí del banco de la batería (a la mitad de ‘Déjame Entrar’, no me pasó nada-ni me golpeé, me cagué de la risa, como se puede ver en la segunda foto). Me levanté y seguí tocando la canción y el resto del concierto", dijo.

Agregó que ha sufrido varias caídas durante su trayectoria como músico; aseguró que en cada presentación da lo mejor de sí al público.

“No es la primera vez que me caigo de la batería (ni será la última) Me he caído y golpeado muchísimas veces en los 42 años de estar tocando profesionalmente la batería y haciendo las cosas que hago y siempre hay un riesgo / pero así es mi manera de tocar y de expresarme detrás de la batería. Siempre daré todo arriba del escenario porque así es mi esencia y los fans se merecen el mejor show posible!“, expresó.