CDMX propone reformas para frenar violencia contra mujeres en hoteles y moteles

El Gobierno de la Ciudad de México presentó reformas legislativas para reforzar el combate a la violencia contra las mujeres. Una de ellas regula las entradas y salidas de mujeres, niñas y niños en hoteles y moteles, con el fin de prevenir trata, abusos sexuales, violaciones, feminicidios y transfeminicidios.

La iniciativa obliga a los establecimientos a registrar el ingreso de toda persona menor de edad y de la persona adulta que la acompañe, exigir identificación oficial a quienes soliciten una habitación y contar con seguridad privada.

También plantea capacitaciones obligatorias para el personal, luego de que hoteleros reportaron casos de mujeres que llegan solas y que podrían ser víctimas de violencia.

Los costos para implementar estas medidas correrán a cargo de los propios establecimientos, desde hoteles de alta gama hasta moteles más pequeños en la periferia.

En caso de incumplimiento, las sanciones irán de 3 mil a 10 mil UMAs, con clausuras temporales de 10 a 30 días si se detectan irregularidades.

Si hay reincidencia en casos vinculados con feminicidio, transfeminicidio o trata infantil, la autoridad podrá ordenar clausuras definitivas e iniciar procesos de extinción de dominio, en coordinación con el INVEA y las alcaldías.

El Gobierno capitalino aún no detalla cómo se realizarán las verificaciones ni cuántos inspectores serán desplegados.

Las medidas se reforzarán rumbo al Mundial de Futbol 2026 para evitar que redes de trata y agresores aprovechen la llegada de turistas.

El paquete será enviado hoy al Congreso de la Ciudad de México junto con otras tres reformas en materia de: acoso sexual, abuso sexual y violencia intrafamiliar; que buscan precisar las definiciones de estos delitos y facilitar la denuncia y la investigación para las víctimas.

