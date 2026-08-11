¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 11 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 11 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “Esta haciendo Base en Deportivo Oceanía eso no es avance y afluencia”
  • “El avance de los trenes line b es lento media hora de CD azteca a deportivo Oceanía”
  • “Y si avanzan en la línea b mejor, en lugar de decir que presenta alta afluencia”

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Línea A, lentísima, haciendo base en cada estación, en 15 minutos solo ha avanzado 2 estaciones”
  • “Línea A dirección Pantitlán no pasa ningún tren”
  • “¿Qué onda con la línea A? Nos quedamos parados en el tramo de tepalcates a canal de San Juan”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 9
  • Línea 12
  • Línea 7
  • Línea 1

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LMCT

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