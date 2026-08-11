Metro CDMX HOY 11 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 11 de agosto.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea B
La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Esta haciendo Base en Deportivo Oceanía eso no es avance y afluencia”
- “El avance de los trenes line b es lento media hora de CD azteca a deportivo Oceanía”
- “Y si avanzan en la línea b mejor, en lugar de decir que presenta alta afluencia”
Línea A
La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea A, lentísima, haciendo base en cada estación, en 15 minutos solo ha avanzado 2 estaciones”
- “Línea A dirección Pantitlán no pasa ningún tren”
- “¿Qué onda con la línea A? Nos quedamos parados en el tramo de tepalcates a canal de San Juan”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 9
- Línea 12
- Línea 7
- Línea 1
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LMCT