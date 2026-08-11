Metro CDMX HOY 11 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 11 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS: Protección a propietarios Presenta el PAN iniciativas para combatir el despojo

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 5, 7, 8, 9 y A. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

Las Líneas 3, B y 12 presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/xrUxixaYS0 — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

La línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Esta haciendo Base en Deportivo Oceanía eso no es avance y afluencia”

“El avance de los trenes line b es lento media hora de CD azteca a deportivo Oceanía”

“Y si avanzan en la línea b mejor, en lugar de decir que presenta alta afluencia”

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea A, lentísima, haciendo base en cada estación, en 15 minutos solo ha avanzado 2 estaciones”

“Línea A dirección Pantitlán no pasa ningún tren”

“¿Qué onda con la línea A? Nos quedamos parados en el tramo de tepalcates a canal de San Juan”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 9

Línea 12

Línea 7

Línea 1

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT