Alcaldía Álvaro Obregón conquista el espacio; el microsatélite MXÁO-1 entra en órbita.

La Alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por el Alcalde Javier López Casarín, hizo historia este 28 de noviembre con el lanzamiento exitoso del microsatélite MXÁO-1, convirtiéndose en el primer gobierno subnacional de México y América Latina en alcanzar la órbita terrestre.

El despegue formó parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, realizada desde la Base Aérea de Vandenberg, California, en la que participaron 59 satélites de 16 países dentro del programa Smallsat Rideshare, que busca democratizar el acceso al espacio.

“Hoy Álvaro Obregón no sólo está en el mapa, está en el espacio. Este logro representa el poder de la colaboración, la visión y la voluntad de transformar lo local en algo verdaderamente universal”, expresó Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, tras la confirmación de la puesta en órbita.

El MXÁO-1 es un microsatélite de observación terrestre que orbita a 521.6 kilómetros de altitud, viaja a una velocidad de 7.6 kilómetros por segundo y está equipado con una cámara multiespectral de alta resolución de 1.5 metros por píxel, que permitirá generar información estratégica para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Desde su puesta en operación, el satélite enviará imágenes que servirán para monitorear zonas naturales, cauces y barrancas; detectar deforestación, incendios y deslaves; fortalecer la seguridad pública mediante mapeo territorial; optimizar la movilidad e infraestructura urbana, y apoyar proyectos de investigación científica y ambiental en universidades del país.

La información será procesada en el Centro de Monitoreo y Análisis ubicado en Santa Fe, donde especialistas y académicos del Clúster Universitario de Alto Nivel, conformado por 27 instituciones entre las que se encuentran 20 universidades públicas y privadas ubicadas en la demarcación, transformarán los datos en conocimiento útil para la gestión pública y el desarrollo sostenible.

El MXÁO-1 fue desarrollado bajo el modelo de colaboración triple hélice, en el que la Academia, la Industria y el Gobierno trabajaron de manera coordinada. La Alcaldía Álvaro Obregón funge como organizador y catalizador del proyecto, convocando al sector académico y a empresas privadas a unir talento y tecnología para beneficio de la comunidad. En esta misión participaron la empresa mexicana Macrolab Acreditación en alianza con la surcoreana Nara Space, responsables del desarrollo, integración y operación técnica del satélite.

“El MXÁO-1 simboliza el futuro de la gobernanza: gobiernos que colaboran con la academia y la industria para construir soluciones reales. Hoy, la innovación mexicana orbita el planeta”, destacó López Casarín.

El microsatélite permanecerá en órbita durante los próximos años, generando información que contribuirá al desarrollo urbano, la sustentabilidad, la gestión de riesgos y la seguridad de las comunidades. Este logro posiciona a Álvaro Obregón como un referente en gobernanza inteligente, diplomacia científica y liderazgo tecnológico desde lo local.

“Cada byte que llegue desde el espacio será una decisión más inteligente en la Tierra. El MXÁO-1 nos recuerda que cuando la ciencia se pone al servicio de la gente, todo es posible”, añadió el alcalde.

JVR