Muere Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; envían condolencias

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital. Políticos e instituciones envían condolencias por la sensible pérdida.

“El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos”, se informó en la red social X.

El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.



Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo,… pic.twitter.com/04vWJPBqgJ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 1, 2025

Además, indicó que acompaña a Clara Brugada en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz.

Envían condolencias tras muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada

Diferentes políticos, personalidades e instituciones comenzaron a pronunciarse sobre la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada.

En las redes sociales, se han publicado diferentes expresiones de consuelo por la sensible pérdida dada a conocer este lunes 1 de diciembre.

Entre las muestras de solidaridad destacan los siguientes mensajes:

“Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“No hay palabras suficientes para acompañar el vacío que deja una madre, pero sí mucho cariño y solidaridad para abrazar este momento tan doloroso. Que descanse en paz”, escribió Ludlow Deloya , directora general de SuperISSSTE

“Enviamos un abrazo fraterno. Descanse en paz”, indicó la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda

“Mi más sentido pésame a nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada, por el sensible fallecimiento de su Sra. Madre Margarita Molina Ríos, un abrazo fraterno y solidario”, señaló el diputado Sergio Mayer

Otras voces que se han unido en solidaridad con Brugada Molina son el Congreso de la Ciudad de México y la bancada de Morena.

“Expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia en este momento de profunda tristeza. Su legado de amor, fortaleza y entrega permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y en quienes hoy honran su vida”, escribió el recinto legislativo en redes sociales.

El Congreso de la Ciudad de México expresó su solidaridad tras la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada. ı Foto: Especial.

