Muere Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; envían condolencias

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital. Políticos e instituciones envían condolencias por la sensible pérdida.
“El Gobierno de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos”, se informó en la red social X.
Además, indicó que acompaña a Clara Brugada en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz.
Diferentes políticos, personalidades e instituciones comenzaron a pronunciarse sobre la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada.
En las redes sociales, se han publicado diferentes expresiones de consuelo por la sensible pérdida dada a conocer este lunes 1 de diciembre.
Entre las muestras de solidaridad destacan los siguientes mensajes:
- “Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
- “No hay palabras suficientes para acompañar el vacío que deja una madre, pero sí mucho cariño y solidaridad para abrazar este momento tan doloroso. Que descanse en paz”, escribió Ludlow Deloya, directora general de SuperISSSTE
- “Enviamos un abrazo fraterno. Descanse en paz”, indicó la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
- “Mi más sentido pésame a nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada, por el sensible fallecimiento de su Sra. Madre Margarita Molina Ríos, un abrazo fraterno y solidario”, señaló el diputado Sergio Mayer
Otras voces que se han unido en solidaridad con Brugada Molina son el Congreso de la Ciudad de México y la bancada de Morena.
“Expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia en este momento de profunda tristeza. Su legado de amor, fortaleza y entrega permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y en quienes hoy honran su vida”, escribió el recinto legislativo en redes sociales.
