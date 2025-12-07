Metro distingue a 16 policías adscritos al STC por labores de auxilio, rescate y prevención

Adrián Rubalcava, director del STC, reconoce a efectivos de la SSC asignados al Metro.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, reconoció de forma simbólica la labor de resguardo y vigilancia de las estaciones de efectivos de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos al Metro de la de la Ciudad de México,

Durante la ceremonia, destacó el desempeñó oportuno de 16 efectivos policiales, mujeres y hombres, en sucesos específicos al interior del Metro, que ha contribuido a garantizar la seguridad e integridad física de las personas usuarias.

Adrián Rubalcava entrega reconocimientos a 16 efectivos por su labor oportuna. ı Foto: Cortesía

Por apoyar a mujeres en situación de alumbramiento, recibieron un reconocimiento: Kenia Regina Ramírez Cisneros, Sandra Gutiérrez López, Justina José Lino, Anabel Trujillo Elvia, Janeth Bautista González y Patricia Crisanto Candelario.

A su vez, por intervenir para evitar que persona usuaria atentara contra su vida, fueron distinguidos: Francisco Javier Aguirre, Valeria Ramírez Cruz, Jorge Ricardo Téllez, José Pérez Rodríguez.

Por su intervención en percances y situaciones de salud, también fueron reconocidos Uriel Alejo Salazar y Gustavo Medina Mendoza. Finalmente, por su participación en la prevención de delitos, se entregaron reconocimientos a Luis Enrique Gutiérrez, Rocío Vázquez Santiago, Wendy Hernández Luján y Jennyfer León Pérez.

Al centro, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava. ı Foto: Cortesía

Adrián Rubalcava agradeció al titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, por la colaboración que ha ha facilitado la sinergia en beneficio de la protección y cuidado de usuarios e instalaciones.

El Metro, agregó, es un medio de movilidad muy sensible que no podría funcionar sin el respaldo de los 5 mil 800 efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que todos los días brindan seguridad y coadyuvan con los 700 vigilantes del STC.

Expresó que, por instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se han optimizado las acciones de seguridad para atender cualquier incidencia relacionada con la seguridad en andenes, pasillos y zonas de ingreso y salida.

En el evento, acompañaron al director general del STC el director general de la Policía Bancaria e Industrial, Oswaldo Cantellano; el director Operativo de la Policía Auxiliar, Julio César Ordaz Arteaga; el director Sector 54 de la Policía Auxiliar, Williams Santiago Varela, y el gerente de Seguridad Institucional del Sistema de Transporte Colectivo, Ernesto Velasco Hernández.

Rubalcava Suárez reiteró que las estaciones del Metro son un lugar seguro y que cuidar a las y los usuarios es parte del viaje.

cehr