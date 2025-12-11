Habrá transporte nocturno especial de RTP tras los shows de Bad Bunny

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México anunció la implementación del programa “Regreso Seguro a Casa” con motivo de los conciertos de Bad Bunny que se llevarán a cabo los días 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP.

El servicio tendrá como objetivo garantizar que miles de asistentes puedan volver a sus hogares de manera segura, económica y ordenada al finalizar el espectáculo.

Según el comunicado oficial, las unidades saldrán desde la Puerta 3 del Palacio de los Deportes, de 00:30 a 03:00 horas, con una tarifa de 20 pesos por persona, pagadera en efectivo al abordar.

Los autobuses partirán desde el estacionamiento ubicado sobre Avenida Río Churubusco, en un punto especialmente acondicionado para la operación nocturna.

En un mensaje difundido en redes sociales, Daniel Arcos, director general de la RTP, confirmó el despliegue del programa ante la constante pregunta de los usuarios:

“En las últimas semanas hemos recibido muchos mensajes preguntando si la Red de Transporte brindará servicio al finalizar el evento musical. Nos es grato informar que pondremos en marcha el programa Regreso Seguro a Casa, un servicio de transporte alterno, seguro, económico y accesible para que los usuarios lleguen a sus hogares”, señaló.

¡Regreso seguro a casa después del concierto de #BadBunny con @RTP_CiudadDeMex!



🚍 Más información, aquí: https://t.co/XRhBvZevkO

🚍 Consulta las rutas: https://t.co/wovdulEvFK

🚍 Habrá personal identificado de RTP disponible para brindar información.#YoSoyRTP pic.twitter.com/PslYP1KG9Y — Daniel Arcos (@DanielArcosRTP) December 12, 2025

Arcos detalló que se activarán nueve rutas estratégicas distribuidas por toda la ciudad, diseñadas para cubrir amplias zonas de la capital y facilitar el retorno de los asistentes.

Añadió que “aunque no prometemos bailar con Bad Bunny, sí te damos la certeza de que podremos llevarte a tu destino con seguridad.”

El funcionario enfatizó que el objetivo principal es que quienes asistan al concierto disfruten la experiencia y cuenten con un regreso confiable.

¿Cuáles son las 9 rutas de Regreso Seguro a Casa?

Circuito Bicentenario ( Norte y Sur)

Metro Indios Verdes – Reclusorio Norte

Metro Cuatro Caminos – Metro El Rosario

San Juan de Aragón – Metro Martín Carrera

Metro Tacubaya – Santa Fe – Cuajimalpa

Metro Mixcoac – San Ángel – Metrobús Perisur

Metro Apatlaco – Metro Constitución de 1917

Metro Pantitlán – Metro Santa Marta

Calzada de Tlalpan – Metro Tasqueña – Xochimilco

Rutas regreso seguro a casa ı Foto: Especial

La RTP indicó que los descensos se realizarán únicamente en puntos seguros, bien iluminados y con espacio para que las unidades se detengan sin riesgos. Personal identificado estará disponible para brindar información y asistencia durante la operación del servicio.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad reiteraron su compromiso de garantizar un retorno accesible y confiable para todas las personas que asistan a los conciertos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL