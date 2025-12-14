Baja afluencia en marcha ‘Gen Z’ en CDMX; ‘se rompe’ y no llega al Zócalo

La denominada movilización de la Generación Z se llevó a cabo este domingo en la Ciudad de México con una nueva convocatoria; sin embargo, registró una participación menor en comparación con la marcha realizada el pasado 15 de noviembre e, incluso, se terminó prematuramente sin alcanzar el Zócalo.

Desde las primeras horas de la jornada, usuarios de redes sociales y distintos medios de comunicación reportaron una baja afluencia de asistentes en los puntos de concentración previstos, principalmente en zonas como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Imágenes difundidas en plataformas digitales y transmisiones en tiempo real mostraron contingentes reducidos y espacios con menor presencia de manifestantes, a diferencia de la movilización anterior, que logró congregar a un mayor número de personas y tuvo un impacto más amplio en la conversación pública.

Marcha de la #GeneraciónZ, del Ángel de la Independencia a Bellas Artes:



"Estamos en contra de la ineficiencia"



"Estamos en contra de la falta de respuesta por parte de las autoridades a la crisis que vivimos"pic.twitter.com/Yk9UMydgYj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 14, 2025

La marcha de este domingo había sido convocada en días previos con el llamado a una protesta pacífica y silenciosa, bajo consignas relacionadas con la participación ciudadana, la seguridad y el rechazo a la violencia; no obstante, la respuesta ciudadana fue limitada, de acuerdo con los reportes preliminares.

Por otro lado, el expresidente de México, Vicente Fox Quezada, llamó previamente a participar en esta movilización, al señalar que es momento de que la ciudadanía “despierte” y se involucre de manera activa en la vida pública, más allá de las acciones de los gobiernos. A través de redes sociales, el exmandatario subrayó que el país requiere liderazgos ciudadanos que impulsen cambios reales, y afirmó que “no es momento de quejarse, sino de involucrarse”.

En tanto, los organizadores de la marcha solicitaron a los asistentes vestir de color blanco, con el objetivo de deslindarse del denominado Bloque Negro y reforzar el carácter pacífico de la movilización.

Hasta el momento, autoridades de la Ciudad de México no han emitido cifras oficiales sobre la asistencia ni han informado sobre incidentes relevantes relacionados con la protesta.

MÉXICO NO ESTÁ CANSADO.

ESTÁ DESPIERTO.



ESTE VIDEO NO ES UN RECUERDO DEL PASADO,

ES UN LLAMADO AL PRESENTE.



CUANDO EL CIUDADANO PARTICIPA, MÉXICO AVANZA.

CUANDO HAY VALORES, HAY RUMBO.

CUANDO SE CAMINA SIN MIEDO, HAY FUTURO.



HOY NO TOCA QUEJARSE.

TOCA INVOLUCRARSE.

TOCA DAR EL… pic.twitter.com/e9wCvPo1u0 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 13, 2025

LMCT