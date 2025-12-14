Participan 300 personas en marcha de la Generación Z en CDMX; reportan saldo blanco

La Marcha de la Generación Z, realizada este domingo en la Ciudad de México, concluyó sin incidentes y con saldo blanco, informó el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con las autoridades, la movilización registró una baja afluencia, con una participación aproximada de 300 personas.

Durante el desarrollo de la protesta, las autoridades implementaron un dispositivo de acompañamiento, ordenamiento y control preventivo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los manifestantes, así como de comerciantes y población en general.

Las medidas se reforzaron debido a que la plancha del Zócalo capitalino se encontraba ocupada temporalmente por un bazar, lo que llevó a ajustar la ruta de la movilización.

Tras un proceso de diálogo entre los manifestantes y autoridades, el contingente avanzó hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, donde las personas participantes realizaron su expresión pública de manera pacífica. Una vez concluida la actividad, se retiraron de forma ordenada, sin que se reportaran confrontaciones ni daños.

Como parte del operativo, autoridades capitalinas informaron que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron cierres y desvíos temporales en las vialidades por donde transitó la marcha, con el fin de facilitar el desplazamiento y reducir afectaciones a la movilidad.

En el acompañamiento también participaron integrantes del Grupo de Diálogo y Convivencia, así como personal de distintas dependencias capitalinas, entre ellas la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes brindaron apoyo y supervisión durante toda la movilización.

