Metro CDMX activa operativo ‘Cero Pirotecnia’ por temporada decembrina: así evitarán el ingreso de cohetes

Operativo "Cero Pirotecnia" en el Metro de la Ciudad de México para evitar el ingreso de cohetes.

El Metro de la Ciudad de México puso en marcha el operativo “Cero Pirotecnia”, que vigente desde el 17 de diciembre al 6 de enero de 2026, con el objetivo de impedir el ingreso, transporte y comercialización de material pirotécnico dentro de sus instalaciones , en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Como parte del operativo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se realizarán revisiones preventivas a las personas usuarias, las cuales se llevarán a cabo “con pleno respeto a los derechos humanos”, con el fin de garantizar un traslado seguro durante la temporada decembrina.

Las inspecciones se efectuarán en accesos, vestíbulos, pasillos, andenes y trenes. Además de la pirotecnia, estará prohibido el ingreso con luces, bengalas y artículos similares , que pueden representar un riesgo para la seguridad de usuarios y trabajadores.

Las estaciones en las que se reforzarán las revisiones son:

Fray Servando

Merced

Candelaria

Jamaica

Zócalo-Tenochtitlan

Pino Suárez

Salto del Agua

A estas estaciones suelen ingresar muchos de los usuarios, al ser puntos donde confluyen líneas , otros transportes y Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

Asimismo, se realizarán operativos aleatorios en las 12 líneas que conforman la red del Metro, esto para evitar que alguna persona intente burlar la seguridad y entrar con cohetes u otros artículos prohibidos.

En el operativo “Cero Pirotecnia” participará personal de áreas de Seguridad Institucional, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro y Jefes de Estación en caso de ser necesario, así como efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y Policía Bancaria e Industrial (PBI).

