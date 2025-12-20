¿Hay Marcha Emo en CDMX HOY 20 de diciembre? Ruta, horario y lo que sabemos

¿Habrá Marcha Emo en CDMX por el Día del Emo? Te contamos.

La subcultura emo, aunque alcanzó su pico máximo de popularidad a principios de la década de los años 2000, se mantiene vigente hoy en día. Por ello, grupos que aún abrazan su moda y sus ideales siguen reuniéndose y celebrando al menos una vez al año. Pero ¿hoy es una de esas veces?

El 19 de diciembre se celebra el Día Internacional del Emo, para conmemorar el impacto que esta subcultura ha dejado en miles de personas, basado en un mensaje de aceptación y respeto a las diferencias.

Aspecto de una Marcha Emo en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, la Marcha Emo, el evento de mayor magnitud para este grupo, no se celebra el 19 de diciembre, sino el 16 de marzo, en conmemoración por la pelea entre emos y punks en la Glorieta de Insurgentes.

TE RECOMENDAMOS: Incidente en la linea B Riña dentro del Metro CDMX deja a un usuario lesionado

Entonces, ¿cómo se celebra el Día Internacional del Emo? ¿No hay una celebración especial? Afortunadamente, sí la hay, y esta es la actividad que habrá en CDMX hoy, 20 de diciembre, con ese motivo.

Adolescentes que se identifican como "emos", en 2008. ı Foto: Cuartoscuro

¿Habrá Marcha Emo en CDMX HOY 20 de diciembre?

Aunque la última Marcha Emo se celebró el 15 de marzo, en conmemoración por el citado curioso episodio ocurrido en 2008, se prevé una celebración a la subcultura emo para este 20 de diciembre, un día después de la fecha oficial.

Así, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este sábado 20 de diciembre no se espera una marcha, pero sí una concentración en la Glorieta de los Insurgentes, a las 13:00 horas.

La concentración lleva por nombre “Reunión EMO Generaciones” y, como su nombre lo indica, busca reunir a los integrantes de esta comunidad para una convivencia.

De acuerdo con la SSC-CDMX, el propósito de la reunión es “fomentar el respeto, la tolerancia y la inclusión entre sus participantes, así como reconocer la identidad y la diversidad cultural de esta subcultura”.

Aspecto de una Marcha Emo en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, los colectivos se movilizarán a un recinto recreativo, sin que por esto se prevea una marcha, o afectaciones viales.

El aforo esperado es de 300 personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am