Va CDMX por renovación de drenaje sin excavaciones

Trabajadores de la Segiagua laboran en la reparación de tuberías, este año.

Para dar mantenimiento a la red de drenaje de la ciudad, de la cual más de 70 por ciento ya cumplió su vida útil, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) invirtió 400 millones de pesos para adquirir equipo especializado que permite rehabilitar tuberías con procesos poco invasivos y sin excavación, los cuales pueden completarse en seis horas y consisten en instalar nuevas tuberías dentro de las existentes.

Estas obras forman parte de un programa continuo de rehabilitación que busca modernizar la red de drenaje sin afectar la movilidad ni la vida cotidiana de la ciudadanía, al tiempo que garantiza una infraestructura más eficiente para atender las nuevas demandas urbanas.

El Dato: La Segiagua reconoció en noviembre que cerca de 40 por ciento del agua no se aprovecha por fugas y errores de medición, por ello labora en la infiltración del líquido pluvial.

“Se trata de una respuesta con tecnología de última generación a la necesidad de modernizar las redes de drenaje ante el acelerado crecimiento urbano, que exige mayor eficiencia en las tuberías.

“La estrategia plantea una sustitución progresiva y permanente para renovar la red año con año con las menores afectaciones posibles”, señaló la Segiagua en una tarjeta informativa.

El proceso de instalación de las nuevas tuberías inicia con una limpieza en la que se introduce una coladera para retirar basura del interior mediante agua a presión. Posteriormente, un robot ingresa a la tubería para verificar su estado y ubicar posibles daños.

Después, a través de la coladera, los equipos de la dependencia insertan una manga de fibra de vidrio y resina de poliéster, un material flexible y de alta resistencia al agua y a la abrasión, que se coloca dentro de la tubería dañada existente. Este procedimiento no requiere abrir zanjas en el pavimento.

Para que la nueva tubería quede lista para su uso, se introduce otro dispositivo robotizado que emite luz ultravioleta, la cual endurece el material y permite la conformación de una estructura sólida.

De acuerdo con la dependencia, este proceso puede completarse en seis horas o menos, a diferencia de los métodos tradicionales que requerían hasta 10 días de trabajos con apertura de zanjas, cierre de calles y posterior repavimentación.

Mil 100 personas y 220 unidades participaron en el programa Tlaloque

La Segiagua informó que este método resulta menos costoso que el convencional y ofrece mayor durabilidad, pues crea un nuevo colector dentro de la red existente con una vida útil estimada de hasta 50 años.

Previo a la implementación de este programa, y como se dio a conocer en el Primer Informe de Gobierno de la administración de Clara Brugada Molina, la Segiagua realizó entre junio y noviembre la operación de desazolve más grande de los últimos 15 años, en la que retiró de presas 201 mil 405 toneladas de azolve, un volumen equivalente a llenar dos veces y media el Estadio Banorte.

Además, fueron retiradas ocho mil 760 toneladas de azolve y tres mil 770 toneladas de residuos de los sistemas de drenaje superficial y profundo de la capital.

213 Mil 935 toneladas de azolve y residuos fueron retirados en un año

Para llevar a cabo estas acciones, en 2025 Segiagua realizó la compra de maquinaria para obras hidráulicas más importante de los últimos 25 años, posible gracias a un presupuesto de mil 200 millones de pesos, lo que representó un incremento de 75 por ciento respecto a los 300 millones de pesos asignados en 2024.

Entre el equipo adquirido se encuentran retroexcavadoras, camiones de volteo, bombas tipo Hércules, cargadores frontales y diversos equipos de bombeo de distintos calibres.

Actualmente, Segiagua cuenta con un equipo de 37 técnicos y mil 77 personas operativas distribuidas en 120 plantas de bombeo. Además, administra 18 presas, ocho lagunas de regulación, dos ciénegas, 137 lumbreras, 78 captaciones de colectores de drenaje profundo y 217 puertas de control.

El mantenimiento ı Foto: Especial