Janecarlo respalda a Claudia Sheinbaum con 20 mil maderenses en el Monumento

La fuerza política de la alcaldía Gustavo A. Madero volvió a hacerse presente en uno de los actos más representativos de la Cuarta Transformación. Más de 20 mil habitantes de la demarcación, encabezados por el alcalde Janecarlo Lozano, participaron este domingo en la conmemoración del segundo aniversario del triunfo electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el evento realizado en el Monumento a la Revolución, la mandataria federal hizo un llamado a defender la soberanía nacional y presentó un balance de los principales avances alcanzados por el movimiento de la Cuarta Transformación, destacando los resultados obtenidos en materia de bienestar social, crecimiento económico y fortalecimiento de los programas públicos.

Desde las primeras horas del día, el contingente proveniente de Gustavo A. Madero comenzó a concentrarse sobre las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma para avanzar hacia el recinto. Entre banderas, pancartas y consignas de apoyo, miles de asistentes acompañaron la celebración que reunió a simpatizantes de distintos puntos de la Ciudad de México y del país.

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La presencia de la GAM destacó entre los contingentes asistentes por su capacidad de movilización y organización, consolidando a la demarcación como uno de los principales bastiones de la Cuarta Transformación en la capital.

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum subrayó los avances alcanzados durante los últimos años de transformación del país y reiteró su compromiso de dar continuidad al proyecto político iniciado en 2018.

Cada uno de los planteamientos de la presidenta fue acompañado por aplausos y muestras de respaldo de los asistentes, particularmente del bloque maderense, que mantuvo una participación activa a lo largo de la jornada.

De acuerdo con operadores políticos, la movilización envía una señal de fortaleza y cohesión de la base social del movimiento, al demostrar capacidad de convocatoria y organización en torno al proyecto de gobierno encabezado por Sheinbaum.

En este contexto, Gustavo A. Madero volvió a colocarse en el centro de la escena política capitalina al aportar uno de los contingentes más numerosos del encuentro.

Para Janecarlo Lozano, la participación masiva de vecinos refrenda el compromiso de la demarcación con el proyecto de transformación nacional. “La GAM camina con el proyecto de transformación y con la presidenta”, expresó.

La jornada también dejó en evidencia el peso político y territorial que mantiene el norte de la Ciudad de México, una región que, una vez más, mostró capacidad de movilización y respaldo a las causas impulsadas por la Cuarta Transformación.

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FGR